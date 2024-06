Sinner e Musetti diretta: le sfide di Halle e Queen's. Segui il tennis LIVE

Jannik Sinner e Lorenzo Musetti sono attesi da match di livello in un sabato a tinte azzurre e contano di raggiungere una doppia finale. Il numero 1 al mondo affronterà Zhizhen Zhang nella semifinale dell'ATP 500 di Halle , mentre Lorenzo Musetti dovrà vedersela con Jordan Thompson nella semifinale dell 'ATP 500 del Queen's . Segui le partite in diretta.

13:13

Atp Halle, al via la prima semifinale

Sull'erba della 'Owl Arena' si sfidano il polacco Hubert Hurkacz e il tedesco padrone di casa Alexander Zverev. Al termine del match, fari puntati su Jannik Sinner: il numero uno al mondo sfiderà il cinese Zhizhen Zhang.

13:10

Musetti-Thompson, i precedenti

C'è un solo precedente nel circuito Atp tra il 22enne toscano e il 30enne australiano ed è il match giocato quest'anno negli ottavi del torneo Atp 250 di Adelaide. A vincere è stato l'azzurro, capace di superare Thompson in due set (6-4, 6-1) prima di cedere poi in tre set al kazako Aleksandr Bublik.

13:00

Intanto Djokovic...

12:51

Musetti commosso

12:45

Sinner e Musetti in tv

La doppia semifinale che coinvolge i tennisti italiani sarà trasmessa in tv su Sky Sport Uno (201) o Sky Sport Tennis (203).

12:40

Sinner contro Zhang, i precedenti

Non esistono precedenti tra il numero 1 al mondo e il tennista cinese, reduce dalla vittoria in tre set su Eubanks. E' una prima assoluta.

12:35

Sinner e Musetti, gli orari delle semifinali

Jannik giocherà la seconda semifinale ad Halle non prima delle ore 15, in ogni caso quando finirà il match tra Zverev e Hurkacz, l'altra semifinale. Lorenzo, invece, aprirà il programma al Queen's alle ore 14 in punto.

12:32

Sinner, un altro record nel 2024

12:30

"Sinner troppo rilassato e Spalletti out"

