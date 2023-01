Calciomercato LIVE: ultime trattative e news di mercato in diretta

10:10

Bologna e Sassuolo a lavoro per uno scambio

I rossoblù puntano il terzino Georgios Kyriakopoulos e stanno lavorando con i neroverdi per uno scambio con Emanuel Vignato, trequartista classe 2000. Le società stanno definendo gli ultimi dettagli.

9:50

Torino, il Fulham insiste su Lukic

Il club inglese ha offerto 10 milioni di sterline per il centrocampista granata. C'erano già stati dei dialoghi la scorsa estate, con Lukic che aveva rifiutato la convocazione del Torino per accordarsi con il Fulham.

9:15

Roma, il retroscena su Zaniolo e il suo sostituto

I giallorossi erano già pronti ad ingaggiare il sostituto di Zaniolo una volta perfezionata la cessione: sarebbe (stato) Dusan Tadic, capitano mancino dell’Ajax e della Serbia. (LEGGI TUTTO)

9:05

Ouattara, il colpo del Bournemouth

Ala destra, 20 anni, talento del Burkina Faso. Sei gol e sei assist in Ligue 1 con il Lorient, che lo ha appena ceduto al club inglese per 22 milioni e mezzo di sterline. (LEGGI TUTTO)

8:40

Psg-Skriniar subito, l'Inter ha detto no

Milan Skriniar è ormai promesso sposo del club parigino, a cui si unirà come parametro zero al termine del suo contratto con l'Inter. Secondo quanto riportato da Sky Sport, però, il Psg ha fatto un tentativo per portare il difensore slovacco a Parigi già a gennaio. Al club nerazzurro è stata inviata un'offerta da 10 milioni di euro, prontamente rifiutata poiché inferiore ai 20 milioni richiesti. Sembra dunque che Skriniar dovrà terminare la stagione con l'inter per poi unirsi alla sua nuova squadra.

8:10

Mourinho: "Zaniolo? È da un mese che vuole andare via"

Le dure parole dello Special One in conferenza stampa: "Non posso parlare dei provvedimenti a Zaniolo. Purtroppo sembra che ho ragione io, cioè che Zaniolo resterà alla Roma. Perché purtroppo? Perché da un mese il giocatore ogni giorno dice di voler andare via". (LEGGI TUTTO)

