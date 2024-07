Calciomercato diretta, tutte le trattative di oggi: Fonseca sbarca a Milano LIVE

Sta per chiudersi la prima settimana della sessione estiva di calciomercato . Dai nuovi contatti alle trattative da definire, con un occhio agli affari conclusi al 6 luglio 2024: segui la giornata in diretta, con tutte le notizie in tempo reale sul Corriere dello Sport - Stadio.

12:10

Roma, affare Le Fée in chiusura

Enzo Le Fée diventerà presto un nuovo calciatore dell'AS Roma: affare in chiusura. (TUTTI I DETTAGLI)

12:00

Venezia, Nicolussi Caviglia per il dopo Tessmann

Il Venezia di Eusebio Di Francesco, pronto a salutare Tanner Tessmann (diretto all'Inter, ndr), lavora per Gaetano Oristanio e Hans Nicolussi Caviglia. Il centrocampista della Juventus è in uscita e rappresenta più di un'idea per la mediana lagunare. Non manca la concorrenza.

11:49

Juve, ufficiale il colpo Alisha Lehmann: "Un sogno essere qui con Douglas Luiz"

Alisha Lehmann è ufficialmente una nuova calciatrice della Juventus Women. Ha firmato un contratto triennale con il club bianconero: "Per me e Douglas essere insieme nello stesso Club è un sogno - ha dichiarato l'ex Aston Villa, a margine dell'ufficialità - abbiamo spesso giocato in città differenti, e quindi poter vivere queste grandi avventure nello stesso posto è qualcosa di meraviglioso". (LEGGI TUTTO)

11:40

Cagliari, con Davide Nicola arriva anche Luperto: le cifre

Il Cagliari, che ha scelto Davide Nicola per il dopo Ranieri, soffia all'Empoli anche il suo capitano: Sebastiano Luperto. Accordo raggiunto con i toscani, sulla base di 3 milioni di euro, mentre l'ex Napoli ha accettato un contratto triennale da circa 900.000 euro a stagione.

11:30

Juve, domani l'arrivo di Thiago Motta a Torino

Dopo l'indizio social della moglie, Thiago Motta approderà a Torino nella giornata di domani, per iniziare l'avventura bianconera insieme al suo staff. Mercoledì 10 luglio è previsto il raduno della prima squadra, che si riunirà alla Continassa senza i nazionali impegnati ad Euro 2024 e in Coppa America. Ci sarà il neo acquisto Michele Di Gregorio.

11:24

Atalanta in pressing su Brescianini

Marco Brescianini lascerà Frosinone, dove con Eusebio Di Francesco si è valorizzato diventando uomo mercato. Per il ds Guido Angelozzi il centrocampista vale 15 milioni, significa che avviando una trattativa seria, a 10 più bonus si può chiudere. L’Atalanta sembra la società più avanti nei dialoghi, ma la Fiorentina resta in corsa.

11:14

Roma, Cherubini firma fino al 2027

Era a un passo dal lasciare la Roma nel mercato invernale e poi in quello estivo, ma alla fine la Roma è riuscita a trovare l’intesa in extremis con Luigi Cherubini. Il capitano della Primavera rinnoverà il suo contratto fino al 2027: un’intesa trovata grazie al lavoro della dirigenza giallorossa che non ha voluto perdere a zero un promettente talento frutto del settore giovanile di Trigoria.

11:01

Lazio, attesa per Baroni a Formello

Marco Baroni oggi sbarca a Formello. Non è la prima volta, c’era già stato quando aveva messo la firma sul contratto più importante della sua carriera. In questa occasione, però, sarà un approdo differente, più orientato sul lungo periodo, più operativo. Inizia ufficialmente la sua avventura nella Capitale. Insieme a lui ci sarà anche il suo staff.

10:49

Milan, oggi arriva Fonseca

È il giorno di Paulo Fonseca. Oggi, attorno alle 12, l'allenatore portoghese sbarcherà a Milano Malpensa per cominciare a tutti gli effetti l'avventura da allenatore del Milan. I suoi primi passi saranno verso il Centro Sportivo di Milanello.

10:43

Inter, la linea di Oaktree per il mercato

Continuità gestionale, ma anche alcune linee guida e, soprattutto, un indirizzo: l’età media della rosa va abbassata. È questa l’impronta che Oaktree vuole dare all’Inter che verrà. (LEGGI LA NOTIZIA)

10:30

Buongiorno ha dato l'ok al Napoli

Ore decisive per l'arrivo di Alessandro Buongiorno per il Napoli. Ultimi dettagli, l'affare si avvia verso la conclusione. (LEGGI LA NOTIZIA)

10:19

Roma, avanti tutta per Chiesa

Prosegue l'affare Federico Chiesa per la Roma. La richiesta della Juve è di 20 milioni più bonus. Va convinto il giocatore. Si continua a trattare. (LEGGI LA NOTIZIA)

10:06

Juve-Koopmeiners, la strategia

La Juventus insiste per Koopmeiners. La richiesta dell’Atalanta è di 60 milioni e il dt Giuntoli aspetta agosto per lo sconto. (LEGGI LA NOTIZIA)

9:56

Hertha Berlino, ufficiale l'arrivo di Demme

Dopo aver lasciato il Napoli a parametro zero lo scorso 30 giugno, Diego Demme riparte dall'Hertha Berlino: annuncio ufficiale da parte del club tedesco.

9:53

Lazio, anche il Marsiglia pensa a Greenwood

La Lazio insiste per Greenwood, ma non ha rilanciato l’offerta di 20 milioni più 50% di rivendita futura. Sul giocatore c'è anche il Marsiglia. (LEGGI LA NOTIZIA)

9:38

Napoli-Kvaratskhelia, le ultime sul rinnovo

Il Napoli lavora al rinnovo di Kvaratskhelia. La proposta gli è stata recapitata ufficialmente in Germania dopo il blitz a Dusseldorf di De Laurentiis e Manna. Il ds ha incontrato il suo agente, Mamuka Jugeli, anche giovedì a Milano. Un nuovo confronto che non è bastato per la fumata bianca. (LEGGI LA NOTIZIA)

9:28

La Roma insegue Sorloth

L’offerta da venti milioni non basta a convincere il Villarreal a lasciar andare il secondo miglior marcatore della Liga. La Roma adesso deve studiare un nuovo piano per riuscire a portare a Trigoria Alexander Sorloth. (LEGGI LA NOTIZIA)

9:20

Morata attratto dal Milan

Tutto dipende da Alvaro Morata. La tentazione Milan esiste, lo spagnolo sta davvero pensando di accettare la proposta milanista e si è preso qualche giorno di tempo per decidere. (LEGGI LA NOTIZIA)

9:00

Calciomercato, inizia una nuova giornata di trattative

Inizia un nuovo giorno nelle stanze del calciomercato: dall'affare Calafiori alla strategia della Juve per Koopmeiners, passando per il trasferimento di Le Fée alla Roma e il tentativo della Lazio per Greenwood. Il Napoli di Conte, invece, vuole chiudere al più presto la telenovela Buongiorno. Riflettori puntati anche sulla situazione di Federico Chiesa. Sarà una lunga giornata, fra trattative e operazioni in via di definizione.

