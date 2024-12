Calciomercato diretta: da Pellegrini a Raspadori, ultime news e trattative LIVE

Calciomercato, scatta il conto alla rovescia. Si avvicina l'apertura della finestra di riparazione: dal prossimo 2 gennaio via libera ufficiale alle operazioni in entrata e in uscita. Dal possibile scambio Raspadori-Pellegrini , al sondaggio della Lazio per Fazzini , fino ad arrivare alle ultime sul futuro di Danilo e Fagioli : tutte le novità di giornata. Aggiornamenti in tempo reale: segui la diretta de Il Corriere dello Sport - Stadio .

10:30

Fiorentina, Valentini in arrivo e Quarta ai saluti

La Fiorentina ritoccherà la difesa: ad un'entrata corrisponderà un'uscita. Nelle prossime ore è atteso Nicolas Valentini dal Boca Juniors. Entro i primi giorni della prossima settimana il classe 2001 sarà un nuovo giocatore di Raffaele Palladino. La dirigenza viola se l'è assicurato a parametro zero. Lucas Martinez Quarta nel frattempo fa le valigie. Il "Chino" non ha trovato abbastanza spazio con Palladino, che ha provato a cucirgli addosso l'abito del centrocampista per via delle sue velleità da regista. Tuttavia l'esperimento non è riuscito e la società ha optato definitivamente per la cessione. Il River Plate si appresta ad accoglierlo.

10:15

Scuffet a Napoli e Caprile a Cagliari? Possibile scambio

A Cagliari tiene banco il tema portiere. I sardi hanno parlato con il Napoli di un possibile scambio tra Simone Scuffet (28) e Elia Caprile (23). L’idea nasce dalla stima e dalla considerazione di Davide Nicola (51) per il giovane estremo difensore, che ha già allenato ad Empoli e con cui tornerebbe volentieri a lavorare.

10:00

Ederson piace a City, United e Liverpool: quanto lo valuta l'Atalanta

Ederson (25), è finito da tempo sui taccuini del City, dello United e del Liverpool. La famiglia Percassi lo considera ovviamente centrale nel progetto, e solo offerte sui 60-70 milioni di euro potrebbero far pensare ad una sua cessione.

9:55

I giocatori meno utilizzati dalle big fanno gola sul mercato

C'è chi nelle big di Serie A ha trovato meno spazio nella prima parte di stagione: potenziali obiettivi di mercato per le squadre a caccia di rinforzi. SCOPRI TUTTI I GIOCATORI MENO IMPIEGATI DALLE BIG DI SERIE A

9:50

Lecce, Corvino a caccia di un centrale: piace Vogliacco

A Lecce, Pantaleo Corvino non cambia priorità: il responsabile dell'area tecnica giallorossa vuole prendere subito un difensore centrale. Tra i tanti nomi valutati c’è sempre Alessandro Vogliacco (26) del Genoa.

9:45

Atalanta, Godfrey e Sulemana in uscita

L'Atalanta lavora sul mercato in entrata ed in uscita. Due su tutti i calciatori che potrebbero salutare a gennaio: il difensore Ben Godfrey (26) e il centrocampista Ibrahim Sulemana (21). Il primo ha deluso subito Gian Piero Gasperini (66) tanto che, ad un certo punto, sembrava potesse lasciare Bergamo già dopo alcune settimane dal suo arrivo. Pagato 9 milioni di euro più 1 di bonus, vanta ancora estimatori in Premier: nei giorni scorsi Nottingham Forest e Wolverhampton lo hanno chiesto in prestito.

9:40

Como, tre nomi sul taccuino di Fabregas

Il Como resta vicino al portiere francese dell’Anversa Jean Butez (29). Piaciono Davide Calabria (28), che è in scadenza con il Milan, e il centrale del Napoli Rafa Marin (22): quest’ultimo è una richiesta del manager spagnolo.

9:35

Empoli e Venezia, testa a testa per Zerbin

Eusebio Di Francesco (55) prova a rovinare i piani dell’Empoli nella corsa per Alessio Zerbin (25). Il club azzurro sembrerebbe in vantaggio per assicurarsi l’attaccante esterno del Napoli, nel mirino anche del Lecce, ma il tecnico abruzzese del Venezia è tornato alla carica dopo averlo corteggiato la passata stagione, quando sedeva sulla panchina del Frosinone.

9:30

Il Manchester United si fa avanti per Gustavo Neves

Non solo in Italia, il calciomercato sta per entrare nel vivo: il Manchester United si è fatto avanti per Gustavo Neves. LEGGI TUTTI I DETTAGLI

9:25

Lazio, sondaggio per Fazzini

Lazio, c'è un sondaggio per Fazzini: Lotito frena. Il motivo. LEGGI L'APPROFONDIMENTO DI CALCIOMERCATO

9:20

Calciomercato Roma, il punto

Acquisti e cessioni, da Dybala a Solulé: il punto sul calciomercato della Roma. SCOPRI TUTTE LE STRATEGIE

9:15

Antonio Silva alla Juve? L'agente fa chiarezza

Jorge Mendes ha fatto il punto sul possibile trasferimento di Antonio Silva alla Juve. LEGGI COSA HA DETTO

9:10

Napoli-Juve, che intrigo di mercato!

Da Danilo a Fagioli e Raspadori: che intrigo di mercato tra Juve e Napoli! LEGGI L'APPROFONDIMENTO

9:00

Pellegrini-Raspadori, le ultime sullo scambio

Pellegrini per Raspadori, Roma e Napoli studiano lo scambio. Ranieri vorrebbe l'attaccante della Nazionale, Conte sulle tracce del capitano dei giallorossi. LEGGI TUTTO

