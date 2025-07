Entra nel vivo la sessione estiva del calciomercato. Dalla permanenza di Francisco Conceiçao in bianconero all'offerta presentata dall'Inter per Lookman, gioiello dell'Atalanta. Roma sempre in pressing per Wesley del Flamengo. Acquisti, cessioni e trattative di oggi, giovedì 17 luglio: segui la diretta de Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.