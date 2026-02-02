Corriere dello Sport.it
lunedì 2 febbraio 2026
Calciomercato diretta ultimo giorno: da Kolo Muani a Mateta, aggiornamenti su trattative e affari last minute

Alle 20 il gong finale di questa sessione invernale: tutti gli aggiornamenti in tempo reale
Aggiorna

La trattativa tra Milan e Crystal Palace per Mateta, il tentativo della Juventus di riportare Kolo Muani in bianconero e tanto altro ancora nell'ultima giornata di affari. Alle ore 20 chiude il calciomercato invernale, segui tutti le ultime notizie in diretta su CorrieredelloSport.it con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

 

10:56

Inter, ultimo tentativo per Diaby. Norton-Cuffy, tutto rinviato

C'è ancora uno spiraglio aperto per l'attaccante dell'Al-Ittihad, mentre per l'esterno del Genoa se ne riparlerà a giugno: LEGGI QUI!

10:29

Alla Lazio manca la mezzala: Dahl e Dzodic in corsa

Serve ancora il sostituto di Guendouzi. E Lotito decide anche sul centrale: ore calde sul mercato, IL PUNTO!

10:15

Rugani verso la Fiorentina

Il difensore della Juventus è sempre più vicino al trasferimento nel club viola.

10:00

Bologna, non solo Joao Mario. Dominguez in bilico, ipotesi Noslin

Scambio di terzini con la Juve con Holm in bianconero. E il mercato non è finito… LEGGI QUI!

9:45

Lazio, altra cessione: anche Vecino va via, venduto al Celta Vigo

Lazio, altra cessione: anche Vecino va via, venduto al Celta Vigo

L'uruguaiano è destinato ad andare in Spagna. Novità di mercato anche per Tavares, Noslin e Belahyane via, venduto al Celta Vigo: LEGGI QUI!

9:30

Milan, accordo per Mateta. Ma servono nuovi esami al ginocchio

Rossoneri vicini all'attaccante francese del Crystal Palace: pronto il contratto e fissato l'ingaggio, LEGGI QUI!

Italia

 

