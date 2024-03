Diretta Europa League, segui il sorteggio dei quarti di finale LIVE

14:25

Milan, i precedenti in vista dei quarti di finale

Il Milan disputerà i quarti di finale di Europa League per la quinta volta nella sua storia. I rossoneri hanno superato il turno in due occasioni: contro i belgi del K. Lierse SK (1971/1972) e contro l’Hapoel Tel Aviv (2001/02), mentre sono stati eliminati dal Club Brugge (1975/76) e dal Bordeaux (1995/96).

14:10

Atalanta, prima volta contro una squadra inglese ai quarti

Per la prima volta l'Atalanta affronterà una squadra inglese in una fase a eliminazione diretta nelle maggiori competizioni Uefa. Le otto sfide contro queste avversarie sono avvenute infatti tutte nella fase a gironi.

14:00

Europa League: le date di quarti, semifinale e finale

Quarti di finale: 11 aprile andata, 18 aprile ritorno

Semifinali: 2 maggio andata, 9 maggio ritorno

Finale: 22 maggio 2024

13:52

Llorente: "Le italiane si conoscono bene, sapranno cosa fare"

L'ospite del sorteggio di Europa League Fernando Llorente ha così parlato ai microfoni di Sky: "Mi spiace per il sorteggio, perché le italiane non volevano sfidarsi tra di loro ma si conoscono molto bene e sapranno cosa fare. Di solito non succedono quasi mai queste cose ma questa volta è successo mi spiace perché è stata la mia mano a farlo accadere, non l'ho fatto con malizia (ride, ndr)".

13:45

Atalanta, Percassi: "Straordinario ospitare il Liverpool".

Anche l'ad dell'Atalanta Luca Percassi ha commentato il sorteggio ai microfoni di Sky: "Non è stato un sorteggio fortunato, al tempo stesso abbiamo il piacere di giocare contro i più forti. Per Bergamo sarà qualcosa di straordinario ospitare il Liverpool che rappresenta uno dei più grandi club al mondo. La cornice dei tifosi sarà sicuramente spettacolare. Bergamo è una città famosa per la capacità di costruire, dietro il progetto Atalanta c'è tanto lavoro dentro e fuori dal campo, per noi giocare con il Liverpool è straordinario, è qualcosa che abbiamo sempre sognato. Speriamo di poter vivere queste notti per tanti anni".

13:35

Europa League, gli accoppiamenti dei quarti e delle semifinali

Ecco gli accoppiamenti dei quarti di finale di Europa League:

Milan-Roma

Liverpool-Atalanta

Leverkusen-West Ham

Benfica-Marsiglia

Questo invece il quadro delle semifinali:

Benfica/Marsiglia-Liverpool/Atalanta

Milan/Roma-Leverkusen/West Ham

13:30

Milan-Roma, primo confronto in Europa

Milan e Roma si sfideranno in vista dei quarti di finale di Europa League per la prima volta nella storia.

13:24

Milan, Massaro: "Conosciamo bene la Roma. De Rossi? Ottimo lavoro"

L'ambasciatore del Milan Daniele Massaro ha così commentato il sorteggio ai microfoni di Sky Sport: "Conosciamo molto bene il nostro avversario anche se in Coppa. Tre squadre italiane ci poteva essere il pericolo di beccarne una. Rispetto all'approccio che si ha in campionato sarà una gara diversa. Abbiamo la consapevolezza che alcuni giocatori sono cresciuti, ci sarà tempo per continuare il nostro campionato e prepararci bene per questa competizione che è un nostro obiettivo. De Rossi? Non sono nello spogliatoio a Trigoria ma lui sta lavorando molto bene. Dalla prima partita ha fatto vedere la sua grande personalità e ha avuto subito la fiducia di tutti i gicatori".

13:20

Europa League, Liverpool-Atalanta: le date della sfida

La gara d'andata dei quarti di finale di Europa League tra Liverpool e Atalanta si giocherà ad Anfield l'11 aprile, il ritorno al Gewiss Stadium il 18 aprile.

13:18

Europa League, Milan-Roma: le date della sfida

La gara d'andata dei quarti di finale di Europa League tra Milan e Roma si giocherà a San Siro l'11 aprile, il 18 aprile il ritorno sarà invece all'Olimpico.

13:13

Europa League, il quadro delle semifinali

Chi passerà tra Benfica e Marsiglia affronterà la vincente della sfida tra Liverpool e Atalanta. La vincente di Milan-Roma sfiderà invece la vincente del confronto tra Leverkusen e West Ham.

13:12

Il Leverkusen sfida il West Ham, Benfica contro Marsiglia

Il Bayer Leverkusen di Alonso affronterà il West Ham. Il Benfica invece sfiderà il Marsiglia.

13:11

L'Atalanta pesca il Liverpool

Il Liverpool di Klopp se la vedrà invece con l'Atalanta.

13:09

Derby italiano, a sfidarsi ai quarti saranno Milan e Roma

Il primo sorteggio è per il Milan che sfiderà l'11 aprile la Roma.

13:02

Sorteggio Europa League, pochi minuti all'inizio

Ci siamo, solo pochi minuti e poi a Nyon inizierà il sorteggio di Europa League. Sarà Fernando Llorente a sorteggiare.

12:55

Ranking Uefa: la classifica

ITALIA 17,714

GERMANIA 16.356

INGHILTERRA 16.250 punti

FRANCIA 14,750

SPAGNA 14,437

REP.CECA 13.250

BELGIO 13.200

TURCHIA 11.500

PORTOGALLO 10.666

OLANDA 10.000

12:45

Europa League, le date dei quarti di finale

I quarti di finale di Europa, così come quelli di Conference League, si giocheranno l’11 aprile (andata) e il 18 aprile (ritorno).

12:30

Europa League cruciale per il quinto posto in Champions

Il passaggio del turno di Roma, Atalanta e Milan in Europa League così come quello della Fiorentina in Conference è fondamentale per il Ranking Uefa che vede al momento l'Italia al primo posto seguita dall’Inghilterra (16.250 punti) e dalla la Germania (16.214 punti). Le prime due nazioni in classifica avranno la possibilità di portare cinque squadre nella prossima edizione della Champions League.

12:15

Sorteggi Europa League, regole e criteri

Così come per la Champions anche per l'Europa League dai quarti di finale in poi non vi sono più restrizioni e teste di serie, pertanto si potranno ritrovare contro squadre delle stesse federazioni, con possibili "derby", o formazioni che si sono già sfidate nella fase a gironi.

12:00

Europa League, le otto squadre rimaste

Ecco le migliori otto squadre della competizione:

Roma

Atalanta

Bayer Leverkusen

Benfica

Liverpool

Milan

OM

West Ham

11:45

Dove vedere i sorteggi di Europa League

L'appuntamento per i sorteggi di Europa League è fissato per venerdì 15 marzo. La cerimonia prenderà il via alle 13 e sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport 24 e in streaming su NOW, Dazn e sul sito ufficiale della Uefa.

11:30

Alle 13 il sorteggio di Europa League

Il sorteggio di Europa League inizierà alle 13, nella sede Uefa di Nyon, in Svizzera.

Nyon (Svizzera)