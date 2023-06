Svizzera-Italia U21, probabili formazioni. Gioca Bove

CLUJ - Italia Under 21 di nuovo in campo oggi a Cluj dopo l'esordio contro la Francia : Nicolato mette alle spalle Lindhout e il ko e punta la Svizzera . Agli azzurrini, ancora senza punti in classifica nel gruppo D , serve assolutamente vincere, per non rischiare di rientrare a casa prima del previsto. Di fronte, una Svizzera che all'esordio ha battuto la Norvegia 2-1 e potrebbe anche accontentarsi di un pareggio.

Le scelte di Nicolato per l'Italia Under 21

Per la formazione degli azzurrini, in attacco c'è da gestire Pellegri ed è possibile che stavolta tocchi a Colombo dall’inizio, con Cambiaghi o con Gnonto, con quest'ultimo che sembrerebbe in vantaggio. Nel 3-5-2 di Nicolato, davanti a Carnesecchi, linea difensiva Okolli-Pirola-Scalvini. Sulle corsie Nicolato stavolta potrebbe scegliere Parisi a sinistra, con Udogie inizialmente in panchina. A metà campo troverà spazio Bove con il ballottagio, nel ruolo di play basso, tra Rovella ed Esposito.

Le scelte di Rahmen per la Svizzera Under 21

Nonostante la posizione di vantaggio in classifica, è probabile che la Svizzera non rinunci ad attaccare: nel 4-4-1-1 del ct Rahmen, occhio alle corsie, dove in mediana ci sono elementi come Ndoye, esterno veloce del Basilea, e Males, tornato all’Inter dopo una stagione in prestito (sempre al Basilea). A difendere la porta elvetica Saipi e davanti a lui la linea a quattro composta da Blum, Stergiou, Burch, Vouilloz. In mezzo il giocatore del Parma Sohm e Imeri, il primo è l'unico centrocampista "muscolare" della Svizzera, il secondo è uno dei due "cervelli" della squadra. L'altro è Rieder, posizionato come trequartista. In avanti Amdouni dovrebbe essere il terminale offensivo, anche se Stojilkovic lo insidia.

Probabili formazioni Svizzera-Italia U21

SVIZZERA U21 (4-4-1-1): Saipi; Blum, Stergiou, Burch, Vouilloz; Ndoye, Sohm, Imeri, Males; Rieder; Amdouni. CT Rahmen. A disposizione: Ammeter, Keller, Omeragic, Stojilkovic, Von Moos, Amenda, Di Giusto, Bares, Jasai, Muller, Kronig, Krasniqi, Males.

ITALIA U21 (3-5-2): Carnesecchi; Okoli, Pirola, Scalvini; Bellanova, Tonali, Rovella, Ricci, Parisi; Colombo, Gnonto. CT Nicolato. A disposizione: Caprile, Turati, Lovato, Esposito, Pellegri, Cambiaso, Udogie, Cittadini, Bove, Cancellieri, Miretti, Cambiaghi.

ARBITRO: Al-Hakim (Svezia)