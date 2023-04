Diretta Roma-Milan: ora LIVE la partita di oggi

ROMA - Un posto per la Champions. Roma-Milan di questo pomeriggio vale tantissimo, Mourinho e Pioli lo sanno e non vogliono sbagliare: giallorossi e rossoneri sono appaiati a 56 punti, chi vince opera il sorpasso e si prende il quarto posto. Segui la diretta del match dell'Olimpico.

17:01

Le formazioni ufficiali

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Belotti, Abraham. Allenatore: Mourinho.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

16:55

Le scelte di Pioli: recuperato Giroud

Sarà il solito Milan, Pioli ha già scelto, pochi dubbi. Leao, Bennacer e Brahim Diaz agiranno sulla trequarti alle spalle di Giroud, che ha recuperato dal problema al polpaccio. Assente l'ex Florenzi. LEGGI TUTTO

16:42

Le scelte di Mourinho: Dybala in panchina

È una Roma incerottata, mentre il Milan viaggia sulle ali dell'entusiasmo dopo la qualificazione alla semifinale di Champions. Mourinho preserverà Dybala: panchina per la Joya, almeno all'inizio. Mancini e Celik dovranno marcare Leao, mentre a Pellegrini sarà affidato un doppio compito. LEGGI TUTTO

16:30

Curiosità su Roma-Milan

Il Milan ha vinto quattro delle ultime sei partite di Serie A contro la Roma (2N), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 16 (5N, 7P). Inoltre, è da 1996 che i rossoneri non rimangono imbattuti per più gare di campionato contro i giallorossi (17 in quel caso).

Nel 2023 la Roma ha mantenuto la porta inviolata in sette partite casalinghe di campionato sulle otto disputate; nello stesso periodo, nessuna squadra dei maggiori cinque campionati europei ha ottenuto così tante clean sheet interne.