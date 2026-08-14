Non ci resta che tifare
Previsioni, prolusioni, pulsazioni e triccheballacche allo chalet di Peppino cameriere a Mergellina. Abbiamo ceduto Gutierrez, ceduto Lukaku, cediamo Lucca, cediamo Noa Lang, cediamo Folorunsho, io propongo a presidente del Napoli Cedo La Qualunque, espone Salvatore pittore di alici. Come siete spiritoso, commenta don Ciccio portiere di palazzo. E di Dimaro non v’è certezza, insiste Salvatore pittore di alici, faremo tutto il precampionato a Castel di Sangro. Insistete signor Salvatore, sottolinea don Ciccio portiere di palazzo. E con Gutierrez abbiamo fatto la cessione del quinto, dichiara implacabile Salvatore pittore di alici, il quinto di centrocampo. Maronn, esclama don Ciccio portiere di palazzo.
Se arriva Gesù con l’arcangelo Gabriele e il difensore Badichescivoli, appariamo qualcosa, puntualizza don Peppino parcheggiatore allusivo. Non si dice apparare che ci pensa Meret, si dice aggiustiamo, eccepisce Gennaro Piromallo salumiere. E continuano gli infortuni, afferma Pasquale Pazienza giornalista on-line. Ne perdiamo uno al giorno, conferma Peppino cameriere. Allegri non si lamenta, Allegri sorride, riferisce Gennaro Piromallo salumiere. La Vedova Allegri, sottolinea Carminiello-a-rezza pescatore di fravaglia.
Ragazzi, un po’ d’ordine, pretende don Ciccio portiere di palazzo. Mi dite se siamo pronti per il campionato, chiede Saverio Malaspina ragioniere. Rrahmani è in forma strepitosa, riferisce Pasquale Pazienza giornalista on-line. Stira e Amir, commenta don Peppino parcheggiatore allusivo. Ma che vi prende oggi, eccepisce don Ciccio portiere di palazzo. Parliamo di De Bruyne, interviene Totonno Speranza direttore di centro commerciale. Fate giocare Vergara che mi rende la vita meno amara, invoca Gennaro Piromallo salumiere. De Bruyne vuole libertà d’azione, riferisce Pasquale Pazienza giornalista on-line. La libertà datela a McFratm che sa spaccare le partite, commenta Giacomo Frollo pasticciere alla Pignasecca. McFratm è il corsiero del sole, conferma Peppino cameriere.
Si vede la mano di Allegri, domanda Salvatore pittore di alici. Si vede nei cambi-campo, sostiene Saverio Malaspina ragioniere. Per il resto, manu ciao, commenta Carminiello-a-rezza pescatore di fravaglia, è il solito Napoli. Si diverte in attacco, poi prende sempre gol, sottolinea Giacomo Frollo pasticciere alla Pignasecca. Ma Hojlund fa fatica a segnare, obietta Peppino cameriere. Rasmus, scuola europea, mi meraviglio, commenta Saverio Malaspina ragioniere. De Laurentiis vuole vincere la Champions, ricorda Pasquale Pazienza giornalista on-line. Sì, col Paris Saint Gennaro, commenta don Peppino parcheggiatore allusivo. Il vostro scetticismo mi disturba, dichiara don Ciccio portiere di palazzo. Siamo solo confusi, rivela Peppino cameriere. Non sappiamo ancora come sarà il Napoli di Allegri, sostiene Salvatore pittore di alici. Allegri presenterà un Napoli cangiante usando diversi moduli, assicura don Ciccio portiere di palazzo. Escluderei il sette e quaranta, suggerisce don Peppino parcheggiatore allusivo.
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