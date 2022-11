Roma-Torino diretta 0-1: Dybala subito pericoloso

Aggiorna

La Roma vuole chiudere il suo 2022 con una vittora. La squadra di José Mourinho cerca contro il Torino una vittoria per dimenticare la sconfitta nel derby, il pareggio col Sassuolo e andare alla sosta senza i malumori di ulteriori punti persi per strada. Olimpico ancora una volta sold out, il diciassettesimo consecutivo: per la Roma sarà una carica in più per ritrovare il successo.

16:32 71' - Dybala pericoloso Il primo tiro in porta della Roma arriva dal neo entrato Dybala: tiro dal limite respinto da Milinkovic. 16:30 70' - Abraham fischiato Fischi assordanti dell'Olimpico per Tammy Abraham: nessun tiro in porta e tanti errori, la Curva non lo ha risparmiato LEGGI TUTTO 16:29 69' - Triplo cambio per la Roma, rientra Dybala Fuori Zalewski, Cristante e Abraham, dentro Dybala, l'esordiente Tahirovic e Belotti. 16:15 55' - Gol del Torino Torino in vantaggio. Cross al centro dell'area di Singo, Linetty completamente solo in area colpisce di testa e trova il gol. 16:14 53' - Dybala si scalda, boato dell'Olimpico Grande ovazione per Dybala che si è andato a scaldare. I tifosi lo vogliono in campo. 16:06 45' - Comincia il secondo tempo Un cambio per la Roma: dentro El Shaarawy, fuori Cristian Volpato. 15:50 49' - Termina il primo tempo Si chiude la prima frazionne di gioco con il risultato in parità. 15:35 36' - Mancinin sfiora il vantaggio Calcio d'angolo per la Roma dalla sinistra. Zalewski in area, il pallone finisce sulla testa di Mancini che con la nuca prova a indirizzare in porta: il pallone sfiora il secondo palo e terminna fuori. 15:31 31' - Juric toglie Vojvoda Primo cambio per il torino alla mezz'ora. Juric toglie per scelta tecnica Vojvoda (che aveva causato il rigore) e inserisce Singo. 15:25 25' - Assegnato e poi tolto un rigore alla Roma Calcio d'angolo per la Roma, Ricci colpisce di testa, poi il pallone tocca il braccio alto. Rapuano fischia rigore, poi dopo il controllo video col Var cambia decisione e toglie il penalty ai giallorossi.

15:21 21' - Doppio tentativo Miranchuk Due tiri dal limite dell'area di rigore della Roma da parte di Miranchuk nel giro di un minuto. Entrambe le conclusioni sono terminate alte sopra la traversa della porta di Rui Patricio. 15:19 19' - Occasione Zaniolo Break della Roma con Abraham che dal limite dell'area di rigore scarica lateralmente per Zaniolo: il talento giallorosso inn area incrocia col sinistro ma il tiro termina alto. 15:07 7' - Occasionne Torino Prima palla gol per la formazione di Juric. Cross dalla sinistra, Sanabria colpevolmente solo in area colpisce di testa ma il pallone termina alto. 15:01 1' - Comincia il match Calcio d'inizio della partita battuto dal Torino. 14:50 Tiago Pinto furioso con Southgate Il gm prima della partita ha contestato le parole del ct della nazionale inglese LEGGI TUTTO 14:40 Striscione della Curva Sud per la Roma Sostegno da parte di tifosi per il club: "Società, squadra e allenatore: noi con voi nella stessa direzione" LEGGI TUTTO 14:23 La Roma in campo per il riscaldamento Entrano i giocatori ricevendo l'affetto del pubblico. Dentro anche il Torino, con i fischi del pubblico romanista. 14:15 Roma-Torino, portieri in campo Entrano sul prato dell'Olimpico i rispettivi portieri delle due squadre per iniziare il riscaldamento. 14:06 Roma-Torino, le formazioni ufficiali ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Camara, Zalewski; Volpato; Zaniolo, Abraham

Allenatore: Mourinho

A disposizione: Svilar, Boer, Tripi, Kumbulla, Viña, El Shaarawy, Bove, Matic, Tahirovic, Cherubini, Pellegrini, Shomudorov, Belotti, Dybala TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Zima; Lazaro, Ricci, Linetty, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria.

Allenatore: Ivan Juric.

A disposizione: Berisha, Gemello, Bayeye, Karamoh, Pellegri, Rodriguez, Ilkhan, Singo, Adopo, Seck, Garbett, Radonjic, N'Guessan. 13:55 Karsdorp non convocato Mourinho ha deciso di non convocare Karsdorp per la gara contro il Torino. L'olandese ha laciato Roma LEGGI TUTTO 13:50 Abraham cerca il secondo gol di fila Dopo la rete contro il Sassuolo nell'ultimo turno, Tammy Abraham potrebbe andare a segno in due partite consecutive di campionato per la prima volta dallo scorso marzo - l'inglese tuttavia, non ha ancora trovato il gol in casa nella Serie A in corso (tre reti su tre in trasferta finora). 13:45 Belotti sfida il passato Prima di passare alla Roma, Andrea Belotti ha giocato 232 partite e segnato 100 gol con la maglia del Torino in Serie A; è stato il giocatore con più presenze nel massimo campionato per i granata nell’era dei tre punti a vittoria e il secondo miglior marcatore della storia del Torino nella competizione, dopo Paolo Pulici (134 reti). 13.35 La Roma arriva all'Olimpico La squadra ha raggiunto lo stadio: tifosi fuori ad aspettare il pullman per sostenere la squadra.