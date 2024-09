Roma-Udinese diretta Serie A: esordio Juric, contestazione Curva Sud LIVE

In un pomeriggio particolare del primo giorno d'autunno, arriva l'esordio di Ivan Juric sulla panchina della Roma. Dopo l'esonero di Daniele De Rossi e le fresche dimissioni della Ceo Lina Souloukou, all'Olimpico arriva l'Udinese secondo in classifica (ma con una partita in meno rispetto al Torino capolista). Annunciata la protesta della Curva Sud, la prima dell'era Friedkin, che terrà i tifosi fuori dallo stadio per la prima mezz'ora di gioco. Segui tutti gli aggiornamenti dal pre al post partita in diretta.