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lunedì 18 maggio 2026
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Il fattore difesa

Leggi il commento sul contributo del reparto della Roma per la cavalcata dei giallorossi di Gasperini
Guido D’Ubaldo
1 min
TagsRomaSerie A
Roma

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Da otto anni la Roma non era padrona del suo destino per entrare in Champions. L’ultima volta che si qualificò fu nel 2018, con Di Francesco in panchina. L’anno successivo l’eliminazione con il Porto costò la panchina all’allenatore che da calciatore era stato campione d’It

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