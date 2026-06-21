MotoGP, volley, Mondiali e Bezzecchi: le ultimissime

Dopo polemiche e critiche per quanto accaduto con l'esclusione di Bezzecchi, il Gran Premio della Repubblica Ceca sull'iconico circuito di Brno regala grande spettacolo e vede il trionfo di Marc Marquez. Lo spagnolo centra la seconda vittoria di fila dopo quella a Balaton Park, chiudendo davanti ad Ogura e Bagnaia.

Prosegue la marcia verso le Finals di Volleyball Nations League dell’Italia. Dopo il successo all’esordio sulla Repubblica Ceca (3-0), le azzurre hanno superato anche la Serbia 3-2 (25-14; 25-15; 18-25; 21-25; 15-12) alla PhilSport Arena di Pasig City conquistando il quinto successo nei sei match fin qui disputati nella fase intercontinentale.

Dopo la rotonda vittoria su Haiti, seguita al pareggio arrivato contro il Marocco al debutto nel girone C dei Mondiali 2026, arriva una brutta notizia per il Brasile del ct italiano Carlo Ancelotti e riguarda Raphinha, che è stato sostituito per un problema muscolare proprio nel corso dell'ultima partita andata in scena a Filadelfia e sarà out per la prossima contro la Scozia.

"Vorrei porgere le mie scuse a tutta la comunità della MotoGP per il gesto che ho compiuto nei confronti del marshal a bordo pista". Così il pilota dell'Aprilia, nonché leader del Mondiale piloti in MotoGP, Marco Bezzecchi, è tornato sulla clamorosa aggressione a un Marshall dopo la caduta nei giri conclusivi della gara Sprint sul circuito di Brno, in Repubblica Ceca.