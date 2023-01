Calciomercato LIVE: ultime trattative e news di mercato in diretta

MILANO - Rush finale per la sessione invernale del calciomercato . Ogg (lunedì 30 gennaio) è il penultimo giorno utile per i club in cerca di rinforzi o intenzionati a cedere qualche giocatore in esubero. Teatro degli ultimi colpi sarà l'Hotel Sheraton Milan San Siro , dove da questa mattina (su organizzazione dell' Associazione Italiana Direttori Sportivi in collaborazione con Master Group Sport) saranno allestite le stanze riservate ai club per concludere le trattative e che accoglierà i tanti addetti ai lavori . Le aree adibite alle trattative resteranno aperte fino alle ore 20 di domani (martedì 31 gennaio), termine ultimo per i trasferimenti. La giornata di oggi in diretta ...

08:54

Ternana in vendita

La Ternana è in vendita, ma il presidente Stefano Bandecchi tranquillizza i tifosi: "Appena l'ho messa in vendita, abbiamo ricevuto delle manifestazioni d'interesse - ha detto alla redazione di Tag 24 Unicusano il presidente dei rossoverdi, in zona playoff nel campionato di Serie B -. Credo siano tre, ma non ne so granché nemmeno io, mi hanno informato gli avvocati, vedremo. Ma l'Università Niccolò Cusano non abbandonerà mai la società. Il consiglio di amministrazione ha deciso e deliberato che rimarrà con almeno il dieci o anche il venti per cento delle quote".

08:09

La mamma di Zaniolo sbotta sui social

Contestazione continua nelle ultime ore per Nicolò Zaniolo, attaccato dai tifosi della Roma sui social e a Trigoria per la sua volontà di lasciare il club giallorosso. E al termine di Napoli-Roma la mamma del trequartista, Francesca Costa, ha scritto su Instagram per difendere il figlio e sé stessa dagli insulti. (LEGGI TUTTO)

07:39

Roma, rebus Zaniolo

A poco più di 36 ore dallo stop alle trattative resta un rebus la situazione di Nicolò Zaniolo, in rotta con la Roma. Definitivamente 'scaricato' da José Mourinho dopo la partita persa dai giallorossi a Napoli e dopo aver visto sfumare (almeno per il momento la soluzione Milan), il trequartista per il momento non ha accettatto la corte del Bournemouth che vorrebbe portarlo in Premier League e ha presentato un'offerta al club di Trigoria.

Milano, calciomercato