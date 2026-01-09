Calciomercato diretta, da Raspadori a Sterling, segui tutte le trattative di oggi LIVE

Da Raspadori a Sterling e non solo: inizia un'altra lunga giornata di calciomercato. Le principali notizie dall'Italia e dall'estero in tempo reale tra indiscrezioni, trattative e ufficialità. Segui le trattative di oggi, venedì 9 gennaio, attraverso gli aggiornamenti in diretta su CorrieredelloSport.it .

Lazio, il punto sul mercato in uscita

In uscita c’è Tavares: il Besiktas propone un prestito con riscatto a 8 milioni. Nuno preferisce l’Al-Itthiad. Pedraza del Villarreal, terzino sinistro, è prenotato per giugno. Mandas chiede di partire, si è ipotizzato lo scambio con Israel del Torino. Non c’è l’ok di Sarri. Se arrivassero offerte per Isaksen, dal top al flop, sarebbero prese al volo. Partirà in estate. Prezzo 20 milioni.

Brescianini, centimetri per Vanoli

Brescianini, centimetri per Vanoli. Il centrocampista è atteso oggi a Firenze per le visite e la firma. Obbligo di riscatto con la salvezza. L’ormai ex dell’Atalanta prenderà il posto di Ndour.

Calciomercato Juve, il punto

La Juve prosegue le manovre sul mercato. C’è sempre Chiesa in cima alla lista dei desideri, ma serve ancora del tempo per poter arrivare al traguardo del ritorno a Torino dell’attaccante. Federico ha dato il suo parere positivo e preferisce l’opzione juventina ad altre proposte ma in questo momento il Liverpool ha dei problemi quantitativi nel reparto offensivo perché Isak è infortunato e Salah è ancora in Coppa d’Africa. Bisogna attendere insomma qualche rientro per poter ottenere i via libera dei Reds a farlo partire. L’altro aspetto importante è la necessità che i due club trovino un accordo sulla formula: la Juve punta a riavere il suo Chiesa in prestito mentre il Liverpool preferirebbe una cessione a titolo definitivo.

Lazio, in corso le visite mediche di Taylor

Lazio, è il giorno di Kenneth Taylor. Il centrocampista olandese, acquistato dall'Ajax, è arrivato nella serata di ieri nella Capitale e questa mattina sta svolgendo le tradizionali visite mediche a Villa Mafalda. A seguire il giocatore si trasferirà a Formello per la firma sul contratto. LEGGI TUTTO

Bologna, Dallinga appeso a un filo

Bologna, Dallinga appeso a un filo. Ha richieste da Francia e Olanda ma se parte va sostituito: il Bologna aprirebbe davanti a un’offerta da 15 milioni.

Da Chiesa a Balotelli fino a Salah: tutti gli affari e le trattative

Da Chiesa a Balotelli fino a Salah: tutti gli affari e le trattative di calciomercato della Serie A. La Juve prova l'affondo per l'attaccante del Liverpool, il Torino cerca un difensore: trattativa avviata con il Napoli per Marianucci. LEGGI TUTTO

Lazio, ufficiale il rinnovo di Marusic

Ieri è stata una giornata intensa in casa Lazio: Marusic ha rinnovato fino al 2029. I DETTAGLI

Lazio, è iniziata l'avventura di Taylor

Ieri è iniziata l'avventura di Taylor alla Lazio. SFOGLIA LA GALLERY

Roma-Raspadori: oggi è il giorno

Raspadori, oggi è il giorno. Soldi, documenti, telefonate, tutto quello che può succedere. Giacomo sta rientrando a Madrid dopo il ko a Gedda nella Supercoppa di Spagna. L’ultimo rilancio giallorosso può essere stato decisivo. LEGGI L'APPROFONDIMENTO

La Lazio non si ferma: dopo Taylor si lavora per Toth, Fabbian e Timber

La Lazio non si ferma: dopo Taylor si lavora per Toth, Fabbian e Timber. Secondo acquisto dopo Ratkov: c’era l’ok di Sarri. Maldini solo in prestito, rebus Isaksen. LEGGI TUTTO

Napoli, non solo Dovbyk: l’ultima idea è Sterling

Napoli, non solo Dovbyk: l’ultima idea è Sterling. Gli azzurri valutano anche Ferguson tra le opzioni ma tutto è legato all’uscita di Lucca: il Benfica ritiene sempre elevati i costi dell'affare. LEGGI I DETTAGLI

Roma, nuovi contatti per Dragusin

Roma, nuovi contatti per Dragusin: Massara prova a convincere il Tottenham sulla formula. I giallorossi mettono nel mirino l'ex difensore di Juve e Genoa: la situazione. LEGGI L'APPROFONDIMENTO

La Fiorentina ha il sì di Baldanzi

La Fiorentina ha il sì di Baldanzi: cosa chiede la Roma e le sue condizioni fisiche. L’operazione è possibile: il centrocampista farebbe al caso del futuro 4-2-3-1 di Vanoli. LEGGI TUTTO

