sabato 10 gennaio 2026
Calciomercato diretta, da Chiesa a Raspadori e Dragusin: segui le trattative di oggi live

Le ultime novità sulle trattative della finestra invernale: tutti gli aggiornamenti in tempo reale
Dalla speranza della Roma per il sì di Raspadori all'affondo per Dragusin all'affare da sbloccare tra Juventus e Liverpool per Chiesa: segui la diretta della giornata di trattative con tutti gli aggiornamenti in tempo su CorrieredelloSport.it.

10:29

La Juve insiste con il Liverpool per Chiesa: c’è una chiave per sbloccare l’affare

L'ex ha già dato la sua disponibilità, i Reds chiedono 10 milioni: va trovata la formula, LEGGI QUI!

10:15

Raspadori, la Roma spera nel sì oggi. Ma l’Atalanta prova a rientrare con forza

L'ex Napoli apre all’addio all’Atletico Madrid dopo i novanta minuti in panchina nel derby a Gedda. Intanto si raffredda la pista Zirkzee, Napoli su Ferguson: LEGGI QUI!

