Napoli-Roma diretta Serie A: segui l'esordio di Ranieri contro Conte LIVE

18:34

33' - Brutto cross di Politano

Il Napoli insiste sulla corsia di destra portando più volte Politano al tiro. L'ultimo tentativo dell'esterno italiano si conclude tra le braccia di Svilar, che non ha dovuto fare neanche un passo in avanti per prendere il pallone.

18:31

29' - Kvara forza il tiro

Splendida cavalcata di Kvaratkshelia che parte dalla sua metà di campo lasciandosi alle spalle molti avversari. Il georgiano scarica per Anguissa che lo serve nuovamente per il solito movimento a rientrare sul destro. La conclusione dalla distanza dell'attaccante si spegne fuori di diversi metri.

18:28

26' - Svilar respinge

Doppia occasione per il Napoli: prima McTominay scappa sulla destra e cercare il primo palo da posizione estremamente defilata trovando la respinta di Svilar, poco dopo Lukaku parte in profondità e tenta l'intervento in scivolata ma viene anticipato dall'uscita bassa del portiere.

18:26

24' - Rimpallo nell'area della Roma

Il Napoli spedisce un corner in area trovando l'intervento di Dovbyk. Nel tentativo di allontanare il pallone l'attaccante ucraino colpisce al volto Rrahmani che per poco non trova la porta in maniera fortuita.

18:24

23' - Tiro dalla distanza di Pisilli

Altro ottimo recupero della Roma che spezza il contropiede del Napoli e si getta subito in avanti trovando Pisilli dal limite. Il giovane centrocampista va subito al tiro che parte forte ma finisce tra le mani di Meret.

18:20

18' - Buona iniziativa della Roma

I giallorossi trovano un corridoio centrale con Dovbyk che riceve palla in area ma non perde il tempo per calciare. La sfera arriva da El Shaarawy che tenta il cross d'esterno ma la manda direttamente in rimessa dal fondo.

18:18

16' - Cross lungo di Kvara

L'esterno georgiano si libera di un mercatore e prova il lancio diretto sul palo opposto per Politano. L'invito di Kvara è troppo alto e facilita l'uscita in presa alta di Svilar.

18:13

12' - Politano calcia alto

Il numero 21 prende palla largo sulla destra, rientra sul mancino tagliando in area di rigore e calcia con forza sul secondo palo mancando di poco lo specchio di porta.

18:11

9' - McTominay sul fondo

Il Napoli gira palla e trova il corridoio giusto per Di Lorenzo. Il cross del capitano azzurro non viene respinto bene dalla difesa e resta buono per Lukaku che la accomoda per McTominay, lo scozzese calcia in spaccata ma la manda sull'esterno della rete.

18:06

5'- Tentativo di Pellegrini

La Roma completa un recupero alto e cerca subito il tiro con Pellegrini che tenta il colpo di controbalzo ma sbaglia la mira.

18:03

2' - Kvara sbaglia da due passi

Cross perfetto di Di Lorenzo che manda il pallone sul secondo palo trovando liberissimo Kvaratskhelia. Il georgiano la colpisce di testa da distanza ravvicinata ma la manda fuori.

18:01

1' - Si parte

L'arbitro Massa ha dato il via libera alla partita. Il primo possesso del match è per la Roma.

17:58

Squadre in campo

Sono quasi terminati i preparativi per l'inizio di Napoli-Roma. Le due formazioni hanno fatto il loro ingresso in campo e si sono schierate davanti alla tribuna per l'inno della Serie A.

17:55

17:50

Ranieri tra i migliori per percentuale vittorie

Tra gli allenatori della storia della Roma solo Luciano Spalletti (59%) e Rudi Garcia (57%) hanno registrato una percentuale di vittorie più alta di Claudio Ranieri (56%) in Serie A.

17:48

17:45

Napoli-Roma, i precedenti al Maradona

Il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime sei gare casalinghe di Serie A contro la Roma ottenendo tre vittorie e tre pareggi. L’ultimo successo fuori casa dei giallorossi contro i partenopei risale al 3 marzo 2018, quando Under, Perotti e la doppietta di Dzeko firmarono i 4 gol della formazione di Di Francesco. Per il Napoli segnarono Insigne e Mertens.

17:40

Ghisolfi a Dazn: "Siamo sulla strada giusta, oggi servirà umiltà"

“Per fare risultato oggi qui a Napoli servirà umiltà, determinazione e concentrazione. Ranieri ha chiesto di aiutarsi vicendevolmente. Dobbiamo essere una squadra. Abbiamo cercato di costruire una squadra giovane, dinamica, che avesse più mezzi fisici e una mentalità vincente. Per ora non stiamo riuscendo a centrare gli obiettivi. Quello che deve assolutamente cambiare è la prestazione sul campo. Avevamo costruito la squadra per De Rossi, adesso è arrivato Ranieri. Sono sicuro che riuscirà a tirare fuori il meglio da questa squadra e a darci maggior equilibrio. In chiave futura dovremo cambiare alcune cose ma sono sicuro che con Ranieri siamo sulla strada giusta”.

17:35

Conte a Sky: "Grande rispetto per la Roma, la differenza tra Lobotka e Gilmour..."

"La Roma ha ottimi giocatori con qualità, anche in panchina. Ho grande rispetto per la Roma e per Claudio. Vediamo chi vincerà. Ogni partita deve essere uno stimolo, dico sempre di non guardare la classifica. Lobotka e Gilmour sono due play: Lobo ha più esperienza, è un giocatore già fatto mentre Gilmour ha 24 anni e grandi potenzialità, è un ottimo acquisto".

17:30

Conte a Dazn: "Dobbiamo guardare noi stessi, siamo all'inizio del percorso"

“Ogni partita ci deve dare uno stimolo, oltre il valore che ha per la classifica. Dobbiamo guardare a noi stessi, non guardare gli altri. Guardare gli altri oggi significa con delle realtà che sono chiare. L’Inter ha vinto a mani basse, l’Atalanta ha vinto l’Europa League contro i campioni di Germania. Sono altre realtà, altre situazioni strutturate negli anni. Noi siamo all’inizio di un percorso. Noi dobbiamo cercare di partita in partita di dimostrare dei miglioramenti”.

17:26

La Roma entra in campo tra i fischi

I calciatori giallorossi hanno fatto il loro ingresso in campo al Maradona per iniziare il riscaldamento pre-partita. I tifosi presenti hanno fischiato la squadra capitolina.

17:25

Cristante a Sky Sport: "Ranieri ha l'esperienza giusta ma noi dobbiamo svegliarci"

"Il mister ha esperienza, sa come uscire da queste situazioni. Però dobbiamo essere noi a svegliarci e sistemare questo pessimo inizio di stagione partendo già da questa sera. Oggi dobbiamo trovare compattezza, è fondamentale. Poi, dobbiamo costruire il nostro gioco per far tornare i risultati, ma la compattezza è fondamentale".

17:20

Anguissa a Sky Sport: "Roma avversaria difficile"

"Giocare contro la Roma è sempre difficile, sappiamo che hanno cambiato allenatore. Noi faremo di tutto per vincere. Ho giocato con Zielinski e Lobotka, è difficile trovarci con Scott ma ha qualità. Con il tempo sarà sempre più facile".

17:15

17:10

17:00

Napoli-Roma: la formazione ufficiale degli azzurri

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratkshelia. All. Conte

16:56

Napoli-Roma: le scelte ufficiali di Ranieri

ROMA (4-3-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N'Dicka, Angelino; Kone, Cristante, Pisilli; El Shaarawy, Pellegrini; Dovbyk. All. Ranieri

16:50

16:40

16:35

La probabile formazione della Roma

I possibili 11 di Claudio Ranieri per il suo nuovo debutto sulla panchina della Roma.

16:32

Napoli, la probabile formazione

Le possibili scelte di Conte per la sfida del Maradona.

16:30

Napoli-Roma, cresce l'attesa

Tutto pronto al Maradona per la grande sfida tra Napoli e Roma: fischio d'inizio in programma alle 18:00.

Stadio Maradona - Napoli