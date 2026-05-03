L'Inter fa festa a San Siro e si laurea Campione d'Italia per la 21ª volta nella sua storia. A decidere il titolo della Serie A 2025/26 sono i gol di Thuram al primo minuto di recupero del primo tempo e quello di Mkhitaryan, nella ripresa all'80' che bastano per battere il Parma di Cuesta per la 35ª giornata di campionato. E così con 12 punti di vantaggio sul Napoli, i nerazzurri a tre gare dalla fine diventano matematicamente irrangiungibili e Chivu conquista il titolo alla sua prima panchina interista, come Arpad Weisz, Alfredo Foni, Giovanni Invernizzi e Josè Mourinho. I ducali però hanno provato a rendere tutto più difficile, con le occasioni di Strefezza e Pellegrino. Rivivi la sfida per la 35esima giornata con il pre e post partita de Il Corriere dello Sport-Stadio .

23:35

Lautaro: "Chivu è stato bravissimo a portare energia. Ma anche con Inzaghi..."

"Quello che dissi al Mondiale per club era ciò che sentivo, non era una cosa pensata. Avevo visto cose che non mi erano piaciute e le ho dette. Questo Scudetto è tutto il lavoro fatto. Non era semplice ripartire per la scorsa stagione, per noi molto dura, avendo perso tutte le competizioni. Sono molto felice, molto contento per questo traguardo. Era un obiettivo importantissimo per noi. All'inizio non ci davano favoriti, ma abbiamo lavorato tantissimo nello spogliatoio e in campo, e siamo riusciti a fare qualcosa di importante. Noi da anni stiamo facendo un lavoro molto importante, anche in Europa, con due finali di Champions giocate in quattro anni. Dobbiamo continuare su questa strada. Quando vinci vuoi continuare a farlo. Questa è la cosa più bella di questo sport: arrivare al traguardo. In un campionato equilibrato come questo abbiamo fatto lo sprint finale in maniera concentrata. Chivu è stato bravissimo a portare energia, entusiasmo, a far sentire tutti partecipi. Ma anche con Simone (Inzaghi) abbiamo fatto quattro anni impressionanti. Questa stagione ci serviva un cambio d'aria dopo la finale di Champions. Spazio in bacheca per i trofei? Si trova sempre, l'importante è continuare a riempirla. Sono contento e orgoglioso di vestire questa maglia", ha detto il Toro

23:30

Pio Esposito luce a San Siro: dal primo gol con l’Inter contro il fratello Sebastiano al colpo scudetto

Un anno fa, di questi tempi, lottava per la promozione dalla B. Era il primo giugno 2025 quando Francesco Pio Esposito perdeva la finale playoff con lo Spezia (nonostante un gol segnato), oggi il gigante di Castellammare di Stabia sul trono della Serie A siede con merito. Gli ultimi trecentotrentasei giorni sono stati un fuoco d’artificio, una lunga rincorsa e infine una spettacolare festa. Altro che riserva, seppur di lusso: alla prima tra i grandi si è preso le luci a San Siro. Nato il 28 giugno 2005, Pio cresce in quella che è destinata a diventare a tutti gli effetti una dinastia del calcio italiano. Mamma Flavia sempre a bordo campo, papà Agostino ex allenatore della Juve Stabia che fa crescere i figli col pallone tra i piedi, la sorella Annamaria tifosa numero uno e i fratelli "del campetto" Sebastiano, già affrontato in Serie A con il Cagliari, e Salvatore, che dirà: "Pio è il più piccolo e ancora il più coccolato anche se ormai è diventato il più grosso di noi tre". Quando si dice il destino: proprio contro il Cagliari e di fronte agli occhi di Seba, a fine settembre, festeggia il suo primo gol in Serie A...

LEGGI IL PERSONAGGIO DI GIULIA MAZZI

23:25

Chivu trionfa e vince lo Scudetto: cosa fanno oggi gli altri campioni del Triplete con l'Inter

La notte del 22 maggio 2010 i nerazzurri di Mourinho completavano lo storico 'Triplete' con il trionfo in Champions League. A quasi 16 anni esatti da quella notte, uno degli eroi di quella stagione vince lo Scudetto con l'Inter

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23:20

Lautaro, il capitano senza polvere all'ottava meraviglia: storia di un leader che ha scelto di non scappare

L’ottava meraviglia. E forse pure la nona. Ma meglio non correre, perché la batosta dello scorso anno è ancora troppo forte. Intanto, le certezze. In attesa della finale di Coppa Italia, con lo scudetto di oggi Lautaro Martinez vince l’ottavo trofeo con l’Inter. Niente male, per uno che un (poco) illuminato dirigente italiano, non interista, etichettò così durante una cena: “Sarà un grande grande flop”. Niente di più falso. In Italia dal 2018, il campione del Mondo e d’America Lautaro Martinez, appassionato di pulizie e bacheche, conquista il terzo scudetto con il terzo allenatore diverso: Conte 2021, Inzaghi 2024 e Chivu 2026. Questo, forse, è stato il titolo più atteso perché arrivato dopo i dolori dello scorso anno: dal Triplete alla polvere. Lo sguardo vitreo nella notte di Monaco, la voglia di scappare lontano, i silenzi in vacanza con moglie e figli, la forza di riprendersi l’Inter quando tanti (tutti?) Gli consigliavano di cambiare area, paese e forse pure continente per dimenticare le delusioni nerazzurre. Lautaro, che dell’Inter è anima e capitano, non ci ha pensato - ufficialmente - neppure per un secondo. È rimasto. Ha avuto ragione lui...

LEGGI IL PERSONAGGIO DI CHIARA ZUCCHELLI

23:15

Chivu Campione d'Italia, c'è una parola che racchiude il senso della sua impresa all'Inter

Campione d'Italia al debutto sulla panchina nerazzurra, l’ultimo a riuscirci era stato José Mourinho. A Cristian Chivu non piacciono i titoli né le etichette, ma c'è un solo modo per riassumere il senso di tutto questo, un eroe del Triplete che guida i reduci della seconda stella allo scudetto numero 21: identità. Per l'Inter è una vittoria che dà un senso profondo e inedito al concetto di sostenibilità: nella cantera il club nerazzurro non ha solo coltivato il talento e l'istinto del gol di Pio Esposito ma ha anche cresciuto in casa il tecnico del domani, che è già oggi. Chivu ha iniziato ad allenare nel vivaio dell'Inter, è tornato a casa dopo aver fatto pochi mesi di Erasmus a Parma, una salvezza miracolosa centrata con appena 13 partite a disposizione. E da tecnico dell'Inter dei grandi ha raccolto i frutti del lavoro svolto nel settore giovanile dove ha cresciuto il bomber Pio e tutti gli altri giovani che galleggiano tra la prima squadra e l'Under 23. O quelli che stanno per tornare alla base come Stankovic...

LEGGI L'ANALISI DI ETTORE INTORCIA

23:10

È festa grande al San Siro: l'Inter vince lo Scudetto e i giocatori impazziscono in campo

TUTTE LE FOTO

23:05

Thuram con gli occhiali blu a specchio

"Gli occhiali per festeggiare? Sono ad un altro compagno. Barella per me è il miglior giocatore italiano. Non capivo quando è stato messo in discussione, ma anche i più grandi al mondo lo sono stato. E' tra i nostri capitani. Da quando sono all'Inter ho visto un gruppo che ama stare insieme, sul campo e fuori", ha detto il francese

23:00

Barella: "Mai mollare, nel calcio come nella vita"

"L'anno scorso siamo arrivati vicini a tutto e non abbiamo vinto niente ma nel calcio, come nella vita, non bisogna mai mollare. Grazie a tutti i miei compagni. Contenti? Direi! Era il nostro obiettivo questo, come sempre detto. Tra poco ne abbiamo un altro da raggiungere, ma ora ce la godiamo. Non è stato semplice, ora festeggiamo. Questo è il calcio e la vita. Si attraversano momenti più difficili. Pensiamo alla scorsa stagione: siamo stati vicini a tutto, senza vincere niente. Nel calcio nulla è scontato. Voglio ringraziare la società, che mi è sempre stata vicino. Questa squadra non ha mai perso la voglia di stare insieme. Abbiamo sempre dato tutto quello che avevamo. Sono orgogliosissimo di questi ragazzi. Posso solo rinrgaziarli", ha detto il centrocampista sardo a Dazn

22:55

Fuochi d'artificio al Duomo

A Milano è festa grande: a San Siro e per le strade di Milano parte la sciarpata nerazzurra, tra fumogeni, bandieroni e cori. Il trionfo al fischio finale della vittoria contro il Parma, i giocatori ad abbracciarsi sotto una pioggia di coriandoli e i tifosi sugli spalti a intonare "siamo noi, siamo noi, i campioni dell'Italia siamo noi". In campo anche il presidente Giuseppe Marotta e tutti i dirigenti. Poi tutti sotto la Curva Nord: mister Chivu, acclamato, indica i giocatori, come a dire che il merito del successo è soltanto loro.

22:50

Scudetto Inter: il club festeggia sui social

"Siamo Campioooooni d'Italia": è il messaggio pubblicato su X con cui il club nerazzurro celebra la conquista dello scudetto dopo la vittoria sul Parma a San Siro. Poco dopo è arrivato anche il tweet con lo scudetto numero 21 al vertice l'allenatore Chivu e subito sotto Lautaro e Dimarco, grandi protagonisti della squadra nerazzurra.

22:40

L'Inter vince lo scudetto con 3 giornate d'anticipo

La squadra di Chivu è Campione d'Italia grazie alla vittoria contro il Parma

22:37

91' - recupero

Tre minuti prima del fischio finale del match che vale lo scudetto

22:36

90' - Suzuki evita il tris

Dimarco serve Frattesi che carica il destro al volo ma Suzuki riacciuffa la sfera sula linea di porta ed evita il tris

22:36

89' - entra Frattesi

Ultimo cambio per Chivu che fa uscire Barella

22:35

87' - gol annullato a Elphege

Posizione irregolare di Almqvist che serve al centro il francese che si era fatto comunque fatto trovare pronto battendo Sommer da posizione centrale

22:32

86' - gioia San Siro

Lo stadio è un tripudio nerazzurro, i tifosi esplodono di gioia quando mancano meno di 5 minuti più recupero alla fine della partita

22:31

84' - cambio Parma

Valeri esce dal campo per Carboni

22:26

**79' - radoppio Inter**

Mkhitaryan chiude la pratica Parma a San Siro e firma il 2-0 dell'Inter grazie all'assist di Lautaro