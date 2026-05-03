Inter-Parma diretta Serie A: segui la sfida che vale lo scudetto della Serie A LIVE

Match point scudetto. L'Inter è padrona del proprio destino e può alzare in cielo il tricolore con ben tre giornate d'anticipo: basta solo un punto alla squadra di Chivu contro il Parma per laurearsi campione d'Italia per la 21ª volta nella storia del club nerazzurro. A San Siro, davanti ai propri tifosi l'Inter sarà trionfatrice in caso di vittoria o pareggio contro il ducali, mentre un'eventuale sconfitta rinvierebbe tutto alla giornata successiva e quindi alla 36esima giornata sempre in casa ma contro l'Hellas Verona già retrocesso, lasciando ancora aperto almeno matematicamente, il discorso titolo. I ragazzi di Cuesta però, vorrebbero rovinare la festa e dopo aver ottenuto la certezza aritmetica della salvezza (grazie alle vittorie con Udinese e Pisa) cercano il tris per provare a chiudere tra le prime dieci della classifica. Segui la sfida per la 35esima giornata con la diretta pre e post partita con Il Corriere dello Sport-Stadio .

20:42

Tutto pronto a San Siro per Inter-Parma

Squadre schierate in campo per il ricordo di Alex Zanardi

20:40

Pellegrino: "Lautaro? lo guardavo da piccolo e ora..."

"È una bella serata da vivere. Sì, è sempre bello giocare in questo stadio, con quest’atmosfera. Loro si giocano tanto ma noi vogliamo fare più punti possibile. È una bella opportunità. Che campionato è stato? A livello personale sono contento di quello che ho fatto, certo che poi si può fare di più. Voglio migliorare ogni giorno. Come squadra abbiamo raggiunto il nostro obiettivo e ora vogliamo migliorare. Bella figura davanti a Lautaro? Certo, lo guardavo quando ero piccolo e ora gioco contro di lui. È bello, sono belle sensazioni per quello che ho raggiunto, essere arrivato in Serie A a giocare contro di lui. È molto bello", ha detto il giocatore del Parma.

20:35

Marotta: "Per Chivu non siamo andati alla cieca. Rocchi..."

"Stasera abbiamo l'esame più importante per arrivare alla lauera. Ce la metteremo tutta per arrivare a un traguardo che farebbe contenti tutti: tifosi, proprietà e noi. Speriamo che possa essere una bella partita, che possa premiarci con lo Scudetto, anche se di fronte abbiamo un Parma meritevole di risparmio. Il coraggio è un valore importante, il principale della nostra decisione. Per Chivu non siamo andati alla cieca: rispondeva a tutte quelle che erano le nostre esigenze. Non abbiamo mai avuto dubbi sul fatto che potesse fare un bel campionato. Se poi ciò dovesse essere coronato dalla vittoria di Scudetto e straordinaria, potremmo parlare di un'annata straordinaria per Chivu. Eravamo ottimismi sin dall'inizio perché lo conoscevamo già dal lavoro fatto nelle giovanili. Onestamente devo dire che non mi sarei aspettato una stagione così importante. Sì, c'è sempre il puntino nero dell'eliminazione in Champions, ma fa parte del gioco. Può rimanere con noi tanti anni. Rocchi? Nulla da aggiungere rispetto a domenica scorsa. Siamo tranquillissimi per avere sempre agito nella massima correttezza", ha detto il ds dell'Inter

20:30

Thuram, che forza

Da inizio aprile, Marcus Thuram è il giocatore che ha preso parte a più gol nei cinque maggiori campionati europei: sette (5G+2A) - in 322 minuti di gioco, ovvero una partecipazione ogni 46' - lo stesso numero (5G+2A) registrato nelle sue precedenti 21 sfide in Serie A (una in media ogni 189').

20:25

Cherubini: "Chivu all'Inter grazie a noi"

"Due parole su Chivu? Provo sempre ad avere coraggio, credo sia fondamentale. Con Cristian e con Cuesta la situazione è stata quasi semplice, la nostra realtà permette sfide di questo tipo anche in linea con quello che piace alla proprietà. Se lo aspettavo così vincente? Noi siamo qui sicuramente grazie a quel finale che fece e lui è qui anche grazie alla nostra scelta. Speriamo con grande rispetto di rinviare un po' la loro festa, per noi è importante dare risposte in partite così importanti. Dovete aspettarvi un'ulteriore evoluzione del Parma? Si parla molto della nostra gioventù, ma mi piace sottolineare anche il lavoro dei nostri ragazzi meno giovani. Cerchiamo di trovare il giusto mix, per consolidare risultati per rimanere in Serie A e piano piano alzare un po' le nostre aspettative. Marotta? Per me come per tutte le persone che hanno vissuto quel ciclo, credo che sia il dirigente di riferimento insieme a Galliani. Ho cercato di prendere tante cose da Marotta, come da Agnelli e da Paratici", ha detto il ds del Parma

20:20

Orgoglio ducale

Il Parma ha vinto soltanto due delle 28 sfide (10N, 16P) disputate sul campo dell'Inter in Serie A - quelle per 3-1 nel maggio 1999 e per 1-0 nel settembre 2018 -; soltanto contro la Roma, i ducali hanno disputato più incontri in trasferta (29) nel massimo campionato, vincendo meno match (solo uno).

20:15

C'è anche Paola Egonu a tifare Inter

"So che la tensione che c'è e non sto nella pelle, è una grande emozione. Lautaro è l'MVP di questa stagione? Per me è lui. La cosa più notevole è come sappia essere una guida per i giocatori e quando non è in campo la sua assenza si sente. Per me rimane lui anche se gli altri sono stati di alto livello. Chivu ha fatto come Velasco, ripartendo le disponibilità tra i suoi campioni. Quanto è importante? La cosa è fondamentale, perché facendo così tutti si sentono chiamati in causa e quindi possono creare un sistema. La sensazione più bella per me era stare serena perché le altre sapevano cosa fare in campo. Un brividino stasera lo provo lo stesso anche se ho giocato tante finali? Certo, non vedo l'ora di vedere che bella partita sarà. Sono tesissima ed emozionatissima", ha detto la pallavolista della Nazionale

20:10

Tifosi in delirio

Il pullman dei giocatori è stato davvero accolto da tantissimi supporter che hanno formato una marea nerazzurra e hanno caricato la squadra di Chivu con cori, sciarpe e fumogeni. Uno spettacolo davvero entusiasmante a San Siro. Il mondo Inter si prepara alla festa. Il ventunesimo scudetto e l'aria è già carica a San Siro, che sarà tutto esaurito per la sfida di stasera con il Parma. E anche avvicinandosi ai cancelli del Meazza, i tifosi sono pronti alla festa: non solo sciarpe e magliette con il numero 21 e il tricolore, ma anche striscioni e immagini di sfottò verso il Napoli e Antonio Conte.

20:05

Bisseck: "Accoglienza del pullman spettacolare"

"La prospettiva dal pullman dell’accoglienza dei tifosi? Bellissimo come sempre, loro fanno sempre il massimo. Siamo contenti ma abbiamo una partita da giocare; siamo concentrati, se facciamo le cose per bene possiamo festeggiare. Siamo contenti ma concentrati, manca poco ma dobbiamo farlo. Poi vediamo cosa succede. Quanto mi sono divertito quest’anno? Giocare è sempre bello, come avere la fiducia del mister. Voglio avere continuità, sto facendo una stagione discreta e voglio continuare su questa strada", ha detto il giocatore a Dazn.

20:00

Goleada nerazzurra

L'Inter ha segnato 80 gol in questo torneo: meno soltanto di Barcellona (87) e Bayern Monaco (113) nei cinque maggiori campionati europei 2025/26; i nerazzurri potrebbero realizzare un bottino superiore di reti dopo 35 partite di Serie A per la quarta volta nella loro storia, dopo il 1949/50 (92), il 1950/51 (96) e il 2023/24 (81).

19:56

Parma, le scelte ufficiali di Cuesta

PARMA (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Ndiaye; Delprato, Bernabé, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta

19:53

Inter, la formazione ufficiale di Chivu

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Esposito. All. Chivu

19:50

Inter imbattuta da 8 partite

L'Inter è rimasta imbattuta nelle ultime otto partite (5V, 3N) contro il Parma in Serie A e ha segnato almeno due gol in ciascuna delle ultime sette (15 in totale, per una media di 2.1 a match); l'ultima sconfitta dei nerazzurri contro gli emiliani nel torneo risale al 15 settembre 2018: 0-1, al Meazza, con la rete decisiva di Federico Dimarco (il suo primo gol nella competizione).