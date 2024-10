Diretta Sinner, si ritira da Parigi-Bercy: tutte le reazioni e le ultime news di tennis LIVE

C'era attesa per l'ultimo torneo della stagione di Jannik Sinner , ma a sorpresa è arrivato l'annuncio del suo ritiro dal Masters 1000 di Parigi-Bercy a causa di un virus intestinale . Si chiude così la stagione dei tornei per il numero uno al mondo, ora atteso dagli ultimi due appuntamenti in programma: le Finals di Torino e quelle di Coppa Davis con l'Italia a Malaga. Segui tutti gli aggiornamenti in diretta .

14:23

Parigi-Bercy, saluta anche Berrettini: eliminato all'esordio

Dopo i forfait di Sinner e Cobolli e le sconfitte all'esordio incassate da Darderi, Musetti, Sonego e Fognini anche Matteo Berrettini saluta il Masters 1000 di Parigi-Bercy. Il romano (n.36 Atp) ha perso al debutto contro l'australiano Alexei Popyrin (n.24 Atp) che si è imposto in due set (7-5, 7-6). A difendere i colori dell'Italia resta solo Arnaldi (n.38 Atp), atteso dalla sfida contro il danese Rune (n.13 Atp).

14:09

Guillermo Coria su Sinner: "Che voglia di sfidarlo"

L'ex numero 3 del mondo Guillermo Coria, ora capitano dell’Argentina prossima avversaria dell'Italia nelle Finals di Coppa Davis, ha parlato di Jannik Sinner in un'intervista esclusiva al Corriere dello Sport-Stadio: "Quanto mi piacerebbe giocarci contro". LEGGI TUTTO

13:54

Sinner, il forfait a Parigi-Bercy divide sui social: delusi i parigini

Il forfait di Jannik Sinner a Parigi-Bercy fa rumore e gli appassionati di tennis si dividono sui social. Tanti i messaggi di incoraggiamento all'azzurro, soprattutto da parte dei tifosi italiani, anche in vista delle Finals di Torino e per quelle di Coppa Davis a Malaga. Ma c'è anche chi pensa che a fermarlo, più che il virus di cui hanno parlato gli organizzatori del torneo francese e il numero uno del mondo, ci sia soprattutto la volontà di preservare le energie per gli ultimi due appuntamenti della stagione. Delusi intanto i parigini, che attendevano di vedere Sinner in azione dopo il ritiro dello scorso anno (dopo la vittoria all'esordio contro lo statunitense McDonald e prima degli ottavi contro De Minaur), tanto che qualcuno già scrive: "Vendo due biglietti per la finale".

13:40

Vagnozzi e le litigate con Sinner: "Ci sono, ma c'è un motivo"

Simone Vagnozzi, coach del numero uno al mondo Jannik Sinner, ha parlato in una recente intervista della stagione che sta per concludersi e degli obiettivi per il prossimo anno, ma anche del suo rapporto di lavoro con l'azzurro, litigate comprese ("Ci sono, ma c'è un motivo"). APPROFONDISCI

13:26

Sinner ai microfoni di Sky: "Non sono preoccupato, testa alle Finals"

"Non mi sono sentito benissimo nei giorni scorsi, ma pensavo fosse solo un po' della stanchezza, poi sono andato domenica dal dottore il quale mi ha detto che si tratta di un virus, niente di grave. Non c'è nessuna preoccupazione per le Atp Finals (dall'10 novembre) e tantomeno per la Coppa Davis". Così Jannik Sinner, ai microfoni di Sky Sport racconta i motivi della sua decisione di non partecipare al Masters 1000 di Parigi Bercy, dove doveva esordire oggi direttamente al secondo turno. "Tutto passa in tre-quattro giorni ma comunque non mi sentivo abbastanza forte per giocare in questo momento, sono anche disidratato quindi abbiamo preso questa decisione - afferma ancora il n.1 al mondo -. Ora starò a riposo fino a giovedì poi vediamo come sto, ma eventualmente riprendiamo la preparazione non venerdì ma sabato e domenica. C'è tanto tempo a disposizione".

13:14

Sinner, forfait come Cobolli: quanti italiani restano a Parigi-Bercy

Sinner ha annunciato il forfait al Masters 1000 di Parigi-Bercy come fatto qualche ora prima da Flavio Cobolli. Eliminati già al primo turno poi Darderi (da Griekspoor), Musetti (da Struff), Sonego (da Jarry) e Fognini (da Bublik). Restano in corsa Berrettini (impegnato contro Popyrin) e Arnaldi, atteso dalla sfida contro Rune.

13:00

Sinner, ancora problemi a Parigi-Bercy

Quest'anno il ritiro prima del debutto mentre nella scorsa stagione c'era stato il discusso ritiro dopo essere stato costretto a giocare due match con meno di 14 ore di riposo tra uno e l'altro.

12:50

Ritiro Sinner, delusione e supporto sui social

Gli appassionati e i tifosi sono rimasti delusi dalla notizia del ritiro di Sinner da Parigi-Bercy, vista la tanta attesa per l'ultimo torneo della stagione. Sui social però c'è anche tanto supporto per l'altoatesino, con i tifosi che lo spingono a recuperare al meglio per gli ultimi due appuntamenti dell'anno.

12:40

Sinner, quando tornerà in campo? Le date

Con il ritiro da Parigi-Bercy, restano solo due appuntamenti per Jannik Sinner, ovvero le Finals di Torino e la Coppa Davis di Malaga. Ecco quando tornerà in campo il numero uno al mondo:



ATP Finals (Torino): dal 10 al 17 novembre

Finals Coppa Davis (Malaga): dal 19 al 24 novembre

12:25

Sinner annuncia il ritiro: "Il mio corpo non è pronto"

"Non sono in grado di giocare - le parole di Sinner -. Sono arrivato a Parigi molto presto per preparare il torneo, ma ho preso un virus che passerà fra due o tre giorni. Il mio corpo non è pronto per competere, mi dispiace molto. Ci rivedremo qui l’anno prossimo”. Ma poi promette: "Non sono preoccupato per le Finals di Torino e per la Coppa Davis”.

12:20

Sinner, nessun rischio per il ranking

Jannik Sinner è già sicuro di chiudere l'anno da numero uno del ranking mondiale, e la situazione non cambierà anche col ritiro da Parigi-Bercy.

12:10

Ritiro Sinner, chi prenderà il suo posto

Sinner avrebbe dovuto fare il suo esordio nel secondo turno, sfidando il vincente tra Shelton e Moutet. A prendere il suo posto sarà Arthur Cazaux, ripescato come lucky loser.

12:00

Sinner salta Parigi-Bercy: l'annuncio

Jannik Sinner non disputerà Parigi-Bercy a causa di un virus intestinale. La notizia è stata resa nota pochi minuti prima di mezzogiorno dagli organizzatori. LEGGI TUTTO

11:55

Sinner, ritiro a sorpresa da Parigi-Bercy

Forfait del numero uno al mondo, che salterà il Masters 1000 francese a causa di un virus intestinale.

Parigi