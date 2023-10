Diretta Garcia, l'allenatore del Napoli a rischio esonero: segui gli ultimi aggiornamenti

10:20

Garcia, tutti i numeri che non convincono

Il Napoli che lo scorso anno ha vinto lo scudetto in primavera, ma dominando in campionato e ipotecandolo già a fine 2022, quest'anno viaggia a rilento: già tre ko contro Lazio, Fiorentina e Real Madrid in Champions League. In Serie A si aggiunge anche il deludente (per gioco espresso) pari col Genoa. In classifica il Milan è già avanti di sette punti. In questo momento il Napoli non è neppure in zona Champions essendo quinto. La difesa subisce troppi gol: già 13 in stagione. Più di uno a partita.

10:06

De Laurentiis dice no all'Arabia Saudita

Aurelio De Laurentiis, alle prese con la possibile decisione relativa al futuro di Garcia, è pronto ad annunciare anche il rifiuto di giocare in Arabia Saudita la prossima Supercoppa Italiana. Alla base della presa di posizione, le recenti tensioni in Medio Oriente

9:52

Napoli, che differenza rispetto allo scorso anno

Rendimento totalmente differente quello fatto registrare dal Napoli rispetto alla scorsa stagione