Diretta calciomercato: acquisti, cessioni e trattative dell'ultimo giorno

ROMA - Ultima giornata del calciomercato invernale, aperto il 3 gennaio scorso e che si chiude oggi, 31 gennaio, alle ore 20. Negli giorni scorsi la Juventus è diventata protagonista delle trattative, con l'acquisto dalla Fiorentina di Dusan Vlahovic, capocannoniere della Serie A con il laziale Immobile. Oggi i bianconeri dovrebbero chiudere l'ingaggio di Denis Zakaria e le cessioni di Kulusevski e Bentancur. Alla Juve piace anche Nahitan Nandez del Cagliari per il centrocampo: sull'uruguaiano ha messo gli occhi anche la Roma, che potrebbe cedere almeno uno tra Diawara e Darboe. La Lazio cerca qualche occasione dell'ultimo istante. Minuto per minuto, ecco trattative, acquisti e cessioni della giornata conclusiva del calciomercato di gennaio. La sede ufficiale per incontri, trattative e deposito dei contratti è l'hotel Sheraton Milan San Siro di Milano. Il mercato nei grandi campionati esteri si chiude alle ore 18 in Germania e alle 24 (ora italiana) in Inghilterra, Spagna e Francia. Questo vuol dire che, solo per le cessioni in Premier League, Liga e Ligue 1, i nostri club hanno tempo fino a mezzanotte.

Calciomercato, l'ultima giornata minuto per minuto 16.42 - GLI ULTIMI COLPI DI MERCATO IN DIRETTA DALLO SHERATON

16.40 - UFFICIALE: IL VENEZIA HA PRESO NSAME "Il Venezia FC comunica l'acquisizione dell'attaccante camerunense Jean-Pierre Nsame, 28 anni, in prestito dal club svizzero di Super League BSC Young Boys per il resto della stagione 2021/22, con un'opzione per il trasferimento a titolo definitivo". 16.28 - CASTILLEJO VICINO ALLA SAMPDORIA Passi in avanti della Sampdoria per Castillejo, che potrebbe diventare il rinforzo per Giampaolo. La trattativa con il Milan è a buon punto e in dirittura d'arrivo, accordo vicino. 16.10 - LA JUVE ANNUNCIA GATTI La Juventus sul proprio sito ufficiale annuncia l'arrivo di Gatti: "Forza fisica, ottima visione di gioco e intelligenza nelle letture difensive. Questo è l’identikit di Federico Gatti, difensore classe ’98 torinese dalle prospettive molto interessanti. La Juventus lo ha acquistato a titolo definitivo dal Frosinone. Federico ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026, ma chiuderà la stagione 2021/22 in prestito proprio tra le fila del club ciociaro, dove l’ha iniziata mettendo in mostra grande talento e personalità". 16.08 - ROMA, DIAWARA RIFIUTA IL VENEZIA E RESTA Salta la trattativa che avrebbe portato Diawara al Venezia. Il centrocampista, che voleva il Valencia, ha rifiutato la destinazione e quindi rimarrà alla Roma fino a giugno. 16.00 - QUATTRO ORE ALLA FINE DEL MERCATO Mancano quattro ore alla fine del calciomercato invernale, che chiuderà alle 20. All'Hotel Sheraton di Milano vanno avanti le trattative per queste ultime e frenetiche battute finali. 15.55 - MIHAILA ALL'ATALANTA E MORO AL SASSUOLO: UFFICIALE I contratti di Mihaila e di Moro sono stati depositati in Lega e sono dunque affari ufficiali: il trequartista arriva dal Parma e va all'Atalanta, l'attaccante invece passa al Sassuolo ma resta al Pisa fino a fine stagione. La Dea sui social ha scritto: "Mihaila è un nuovo giocatore dell’Atalanta! Benvenuto, Valentin". 15.52 - INTER, ALLO SHERATON DI MILANO ANCHE MAROTTA

15.45 - IL BOLOGNA ANNUNCIA ROJAS "Il Bologna Fc 1909 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal F.C. Crotone il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Luis Rojas Zamora fino al 30 giugno 2022". 15.30 - GATTI ALLA JUVE È UFFICIALE Depositato il contratto di Gatti che è quindi ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. Il difensore, classe '98, rimarrà al Frosinone fino a giugno. 15.25 - CALCIOMERCATO, GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI DA MILANO

15.05 - UFFICIALE, JULIAN ALVAREZ AL MANCHESTER CITY "River e Manchester City hanno siglato questo lunedì, 31 gennaio, l'accordo per il trasferimento di Julián Álvarez, una delle figure principali del calcio argentino e protagonista dei titoli vinti nel 2021. Il goleador continuerà a vestire la maglia del River almeno fino a luglio di quest'anno". Questo il comunicato del River Plate per annunciare Alvarez al City di Guardiola. Il giocatore era seguito anche da Napoli e Juventus. 14.55 - RIBERY RESTA ALLA SALERNITANA. PISTA PEROTTI VIVA Smentite le indiscrezioni delle ultime ore, secondo le quali Ribery avrebbe potuto rescindere il contratto con la Salernitana in anticipo per andare via: l'ex Bayern resta. Allo stesso tempo rimane in piedi la pista Perotti, svincolata dunque dal destino di Ribery. 14.35 - UFFICIALE, LAMPARD È IL NUOVO ALLENATORE DELL'EVERTON "L'Everton Football Club può confermare la nomina di Frank Lampard come nuovo allenatore del club", così viene annunciato ufficialmente l'ex giocatore del Chelsea alla guida dei Toffees. Sarà lui l'erede di Benitez, esonerato. Lampard sarà supportato da Joe Edwards, Paul Clement e Chris Jones. Queste le sue prime parole: "È un grande onore per me rappresentare e allenare un club delle dimensioni e dalla tradizione dell'Everton". 14.30 - SALERNITANA, UFFICIALE MIKAEL La Salernitana ha reso noto "di aver raggiunto l'accordo con lo Sport Club do Recife per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni sportive dell'attaccante classe '99 Mikael Filipe Viana de Sousa". 14.20 - SALERNITANA, RIBERY POTREBBE RESCINDERE. SPUNTA PEROTTI Potrebbe esserci una clamorosa sorpresa alla Salernitana: Ribery potrebbe rescindere il contratto e andare via. Il francese è legato al club campano fino al prossimo 30 giugno, ma potrebbe salutare in anticipo, aprendo le porte all'ex Roma Perotti: è lui il nome nuovo uscito fuori negli ultimi minuti. 14.00 - LA SAMPDORIA VUOLE RIPRENDERE DEFREL L'avvocato Antonio Romei, componente del cda della Sampdoria con delega al mercato, sta parlando con il Sassuolo per riprendere Gregoire Defrel che già aveva indossato la maglia blucerchiata nel 2018 -19, realizzando 11 gol. La trattativa non è semplice per l'alto ingaggio dell'attaccante francese e per il fatto che il Sassuolo, prima di cederlo, vuole inserire un altro attaccante nell'organico. 13.45 - MORO È DEL SASSUOLO Il 21enne attaccante Luca Moro è stato acquistato dal Sassuolo. Il giocatore, che era di proprietà del Padova, finirà la stagione in prestito al Catania, in Serie C. 13.35 - NANDEZ PIU' LONTANO DALLA JUVE Si raffredda, con il passare delle ore, la pista che poteva portare Nandez dal Cagliari alla Juve. Kaio Jorge, che sarebbe stato inserito nell'operazione, sembra così destinato a restare in bianconero.

13.10 - ANCHE MIKAEL ALLA SALERNITANA: È UFFICIALE Ufficializzato dalla Lega Serie A il passaggio dell'attaccante brasiliano 22enne Mikael Filipe Viana de Sousa alla Salernitana: proviene dallo Sport Refice. 13.05 - SALERNITANA SHOW: PRESO MOUSSET, È UFFICIALE La Lega Serie A comunica il passaggio di Lys Emilien Mousset dallo Sheffield United alla Salernitana. Centravanti francese di 26 anni, Mousset arriva in prestito nella squadra granata. Anche la Salernitana ha ufficializzato il nuovo acquisto con una nota: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con lo Sheffield United FC per il trasferimento a titolo temporaneo dell’attaccante classe ’96 Lys Émilien Mousset. Il calciatore indosserà la maglia numero 99". 12.59 - LA LAZIO PENSA A PINAMONTI E CUTRONE Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, taglia corto sul possibile affare con la Lazio che ha messo gli occhi su Cutrone e Pinamonti: "La Lazio? Solo se Lotito si presentasse con un'offerta di 10 milioni, a quel punto, ci potremmo sedere per iniziarne a parlare". 12.55 - MIHAILA DAL PARMA ALL'ATALANTA Il 21enne trequartista romeno Valentin Mihaila passa dal Parma all'Atalanta: manca soltanto l'annuncio ufficiale. 12.50 - AUBAMEYANG A BARCELLONA PER FIRMARE Pierre-Emerick Aubameyang sta per passare al Barcellona: l'attaccante gabonese in uscita dall'Arsenal è nella città spagnola per le visite mediche propedeutiche alla firma del contratto. 12.40 - SIMY DALLA SALERNITANA AL PARMA La Salernitana ha reso noto di aver raggiunto l'accordo con il Parma "per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto dell'attaccante classe '92 Simeon Tochukwu Nwankwo". Anche il club emiliano ha ufficializzato l'arrivo del calciatore nigeriano. 12.30 - PULGAR LASCIA LA FIORENTINA Erick Pulgar lascia la Fiorentina, che ha trovato l'accordo con il Galatasaray per il prestito del centrocampista cileno. Anche il calciatore ha raggiunto l'intesa con il club turco. 12.10 - QUASI FATTA PER ALVAREZ ALLA FIORENTINA Il 20enne attaccante uruguaiano Agustin Alvarez è a un passo alla Fiorentina: il giocatore ha dato l'ok al trasferimento in viola e, a questo punto, manca solo l'accordo tra il Peñarol e il club toscano. Alvarez ha una clausola rescissoria da 17 milioni, ma la Fiorentina vuole pagare il giocatore 16 milioni più una cifra variabile al verificarsi di determinate condizioni. Da definire anche l'accordo in caso di futura rivendita del calciatore, che ha già giocato alcune partite nella nazionale uruguaiana. 12.03 - DRAGUSIN ALLA SALERNITANA: È UFFICIALE Dopo il rientro alla Juve dalla Sampdoria, Radu Dragusin passa ufficialmente in prestito alla Salernitana. È stato lo stesso club campano a ufficializzare la chiusura dell'affare: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con la Juventus F.C. per il trasferimento a titolo temporaneo del difensore classe ’02 Radu Dragusin". 12.00 - L'ARSENAL CI PROVA PER ARTHUR E MORATA Secondo l'Express, l'Arsenal sta facendo un tentativo last minute per prendere Arthur e Alvaro Morata dalla Juventus. L'affare, essendo in uscita, si potrebbe definire entro le 24 (ora italiana) dal momento che il mercato della Premier League dura quattro ore in più rispetto a quello della Serie A. 11.40 - LUCCA VERSO IL SASSUOLO Lorenzo Lucca, attaccante rivelazione del Pisa in Serie B, è vicino al passaggio al Sassuolo già in questa finestra di mercato. 11.25 - LA ROMA SEGUE GRILLITSCH Secondo Sky Sport tedesca la Roma continua a seguire Florian Grillitsch, ma tornerà all'assalto del calciatore austriaco nel mercato estivo. Centrocampista 26enne dell'Hoffenheim, Grillitsch si libererà a giugno a parametro zero. Piace anche al Milan e al Newcastle United.

11.15 - BOHINEN ALLA SALERNITANA: È UFFICIALE La Salernitana ha ufficializzato con una nota l'acquisto di Emil Bohinen dalla Cska Mosca. Centrocampista norvegese di 23 anni, nato in Inghilterra, Bohinen è figlio d'arte: arriva nella squadra granata in prestito con diritto di riscatto e obbligo al verificarsi di determinate condizioni. 11.05 - DRAGUSIN RIENTRATO ALLA JUVE, ANDRA' ALLA SALERNITANA La Lega Serie A comunica il rientro di Radu Dragusin alla Juve dopo il prestito alla Sampdoria: il 20enne difensore rumeno andrà alla Salernitana, sempre in prestito. Dragusin ha raccolto 13 presenze (di cui 4 da titolare) in campionato con i blucerchiati nella prima parte di stagione. 10.55 - CI SONO I RANGERS PER RAMSEY Aaron Ramsey, in uscita dalla Juventus, potrebbe andare ai Glasgow Rangers: il centrocampista gallese deve accettare la proposta. Per la formula si parla di prestito fino a fine stagione con la Juve che contribuirà a pagare parte dell'ingaggio.

10.35 - GENOA, ECCO GUDMUNDSSON E CZYBORRA Nuovo rinforzo per il Genoa di Alexander Blessin: dall'Az Alkmaar ecco Albert Gudmundsson, ala destra islandese classe 1997, già nazionale del suo paese con 29 presenze e 6 reti, che i rossoblù hanno acquistato a titolo definitivo. Oltre a Gudmundsson, primo giocatore islandese a vestire la maglia del Genoa, Blessin potrà contare anche su Lennart Czyborra, esterno sinistro, che farà rientro in anticipo dal prestito all'Arminia Bielefeld. 10.25 - JUVE, VISITE MEDICHE ANCHE PER GATTI Anche Federico Gatti è al J Medical per fare le visite mediche per la Juventus. Da circa un'ora è già entrato Zakaria. Su Gatti c'era anche il Torino, ma il club bianconero ha vinto questo derby di mercato: il difensore chiuderà la stagione al Frosinone, in Serie B, per poi cominciare l'avventura alla Juve la prossima estate.

10.15 - KOLAROV VERSO L'ADDIO AL CALCIO Il terzino serbo, ex di Roma e Lazio, potrebbe rescindere il contratto con l'Inter nelle prossime ore. Non è escluso che decida di ritirarsi dal calcio a 36 anni, senza aspettare la conclusione della stagione. 9.44 - JUVE, ASSALTO NON FACILE A NANDEZ La Juventus tenta di prendere in extremis il centrocampista uruguaiano Nahitan Nandez dal Cagliari. L'operazione non è facile: il giocatore può arrivare in prestito ai bianconeri, ma il club sardo vuole inserire l'obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Champions.

9.30 - LAZIO ALLA FINESTRA PER TENTARE IL COLPO Igli Tare e Claudio Lotito provano a regalare almeno un rinforzo a Maurizio Sarri, allenatore della Lazio: piacciono Aleksey Miranchuk dell’Atalanta, Jovane Cabral, attaccante dello Sporting Lisbona, e Ryan Bakayoko, 19 anni, gioiellino del Montpellier. 9.20 - VISITE MEDICHE PER ZAKARIA Denis Zakaria è arrivato al J Medical per fare le visite mediche in vista della firma del contratto con la Juventus.

9.00 - ERIKSEN AL BRENTFORD, È UFFICIALE Il club inglese ufficializza l'ingaggio di Christian Eriksen, che a dicembre ha rescisso il suo contratto con l'Inter. Contratto di 6 mesi fino a giugno. Eriksen corona così il suo sogno di tornare in campo a distanza di poco più di sei mesi dall'arresto cardiaco, subito durante la partita contro la Finlandia di Euro 2020.

8.50 - RASPADORI PIACE AL NAPOLI Il Napoli continua a corteggiare Giacomo Raspadori del Sassuolo. Piace anche Domenico Berardi. Se ne riparlerà in estate. 8.30 - ERIKSEN VERSO IL BRENTFORD Christian Eriksen può accordarsi con il Brentford, quattordicesimo in Premier League. I medici della Football Association inglese hanno infatti dato l'ok per il ritorno in campo del centrocampista danese, reduce da un arresto cardiaco a luglio scorso.

8.00 - GATTI ALLA JUVENTUS La Juve beffa il Torino: è fatta per il 23enne difensore Federico Gatti del Frosinone: resterà sei mesi in prestito ai ciociari. 7.30 - IL VENEZIA HA UN NUOVO ATTACCANTE Venezia, arriva il 29enne attaccante franco-camerunese Jean-Pierre Nsamé in prestito con obbligo di riscatto condizionato dallo Young Boys. 7.20 - RADOVANOVIC VERSO LA SALERNITANA Ivan Radovanovic sta per rescindere il contratto con il Genoa: il serbo è vicino alla Salernitana, ma piace anche agli olandesi del Vitesse. 7.00 - DRAGUSIN ALLA SALERNITANA Radu Dragusin passa dalla Sampdoria alla Salernitana: il rumeno resta di proprietà della Juventus. Manca soltanto l'annuncio ufficiale. 6.50 - AMBROSINO SI LEGA AL NAPOLI Il Napoli blinda il baby talento Giuseppe Ambrosino: contratto fino al 2026. 6.00 - ZAZA PIACE AL CADICE Il Cadice non molla Simone Zaza del Torino: l'attaccante piace al club andaluso.

6.00 - IL CAGLIARI CORTEGGIA DARBOE Ebrima Darboe piace al Cagliari: il centrocampista gambiano della Roma cerca spazio per fare esperienza e potrebbe approdare in Sardegna.