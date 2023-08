Diretta calciomercato: segui tutte le trattative di oggi LIVE

ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative in corso della giornata (Martedì 8 agosto).

12:40

"Al-Hilal, pressing per Verratti"

Secondo la stampa francese, i sauditi dell'Al-Hilal sono sempre più in pressing sul Psg per acquistare Marco Verratti. La società di Riyad offre per il cartellino ben 45 milioni di euro, ma i parigini ne vorrebbero almeno 60.

12:23

Nzola-Fiorentina: arriva l'indizio sui social

M’Bala Nzola è un nuovo attaccante della Fiorentina. Prima dell’annuncio, però, come consuetudine del club viola, arriva l’indizio social pubblicato sui canali ufficiali. Un’antilope nera, su sfondo viola.

12:18

Ufficiale: Iniesta ha firmato con l'Emirates Club

Andres Iniesta non appende gli scarpini al chiodo: l’ex Barcellona dopo l’esperienza in Giappone rimane in Asia, precisamente all’Emirates Club FC. Ha firmato per un anno.

12:10

Torino, visite mediche terminate per Vlasic

Giornata di visite mediche per Nicola Vlasic che è tornato al Torino a titolo definitivo. Il giocatore, ha terminato le visite mediche, quindi ora l'ultimo passaggio: la firma sul contratto.

12:03

Newcastle, ufficiale: preso Livramento

Con una nota sui propri canali societari, il Newcastle ha ufficializzato dal Southampton il difensore Valentino Livramento, che ha firmato un contratto per le prossime cinque stagioni fino a giugno 2028.

11:48

Lecce, ufficiale: Bleve alla Carrarese

Il portiere Marco Bleve lascia il Lecce e si trasferisce in serie C in prestito alla Carrarese. Questo il comunicato del club salentino: "L'U.S. Lecce comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Bleve alla Carrarese Calcio".

11:42

Mercato, l'impatto sul valore delle rose di Serie A: spicca la Juve

Il dato di Transfermarkt in seguito alle operazioni finalizzate fino al 7 agosto. Bene anche Fiorentina e Atalanta. Il Milan ha la più preziosa. CLICCA QUI

11:30

Magie e talento: perché il Napoli ha deciso di accelerare per Gabri Veiga

Tra pallonetti, tiri dalla distanza e conclusioni a giro si fa fatica a trovare un gol brutto nella stagione da sogno di Gabri Veiga con il Celta Vigo. LEGGI TUTTO

11:26

L'ex Inter Montoya saluta il Betis: ufficiale

Con una nota sui propri canli social, il Betis ha ufficializzato la partenza di Martin Montoya. "Martín Montoya ha dejado de pertenecer hoy a la disciplina del Real Betis Balompié. El lateral catalán ha estado ligado al club verdiblanco en dos etapas. La primera tuvo lugar en la temporada 2015/2016. En el año 2020 regresó al Real Betis, donde ha estado las tres últimas campañas. En total, Montoya ha jugado un total de 37 partidos oficiales, en los que ha anotado un gol y repartido tres asistencias. El Club agradece a Montoya los servicios prestados y le desea la mejor de las suertes en su futuro profesional".

11:18

Psg, anche Neymar in fuga: vuole il Barcellona

Non c’è un giorno tranquillo a Parigi, dove da mesi il Psg si trova a dover fronteggiare un caso dopo l’altro. Kylian Mbappé, anche ieri mattina s’è allenato con il gruppo degli indesiderati, mentre la squadra si ritrovava nel pomeriggio dopo la tournée asiatica. Il polverone, però, l’ha alzato stavolta Neymar, che al rientro in Francia ha comunicato alla società la sua intenzione di andar via già in questa sessione di mercato nonostante un contratto fino al 2025. Il motivo, come svelato da L’Equipe, è la contestazione subita a maggio all'esterno della sua villa da una trentina di ultras che a gran voce gli chiedevano di andarsene. Neymar non ne può più delle pressioni parigine, nonostante l’arrivo di Luis Enrique gli avesse inizialmente fatto cambiare idea. L’idea è quella di tornare al Barcellona, dove era felice.

11:06

Ascoli, fatta per Viviano in porta

La porta dell'Ascoli ha trovato un nuovo guardiano. Sarà Emiliano Viviano infatti, a difendere i pali dei marchigiani, svincolato dopo tre anni di esperienza in Turchia nella fila del Fatih Karagümrük. Viviano vanta oltre 250 presenze in Serie A con le maglie di Bologna, Palermo, Fiorentina, Sampdoria e Spal.

11:01

Palermo, salta Valencia. Corini non molla Prati

Salta il trasferimento di Diego Valencia dalla Salernitana al Palermo. La fumata bianca sembrava imminente e invece nelle ultime ore gli scenari sono cambiati. Per il club rosanero non ci sono le condizioni generali per la conclusione dell’accordo. Piace anche Matteo Prati della Spal, classe 2003 per il quale i rosanero sarebbero disposti a fare un sacrificio. Sarebbe un colpo in prospettiva che si sposerebbe con la visione e il modus operandi del City Group.

10:50

Pressing Sousa per Petagna

Il mercato in uscita blocca quello in entrata della Salernitana. Ed è un mercato in uscita per nulla facile: Sepe, Simy e Bonazzoli i casi più spinosi. Ma ovviamente De Sanctis non se ne sta fermo. Quella di Andrea Petagna è più di un’ipotesi. Il contatto c’è stato sabato con uno dei collaboratori del ds e oggi potrebbe essercene un altro ancora più concreto, forse direttamente col Monza.

10:44

Da Koopmeiners a Gabri Veiga: tutti gli obiettivi del Napoli a centrocampo

L'eventuale partenza di Zielinski, unita all'addio di Ndombele, aprirebbe le porte ad un doppio colpo in mediana: tanti gli obiettivi. TUTTI I DETTAGLI

10:27

L'ex Milan Tatarusanu approda in Arabia

L’ex portiere del Milan, Ciprian Tatarusanu, ha firmato un contratto di due anni con gli arabi dell’Abha Club. Guadagnerà 1,8 milioni di euro a stagione.

10:13

Beltran più Nzola: è rivoluzione alla Fiorentina

Beltran più Nzola, mentre Cabral va al Benfica: e rivoluzione sia nell’attacco della Fiorentina, alla ricerca di quei gol più volte mancati nella scorsa stagione. Rivoluzione netta, decisa, pressoché totale, un taglio col passato. E poi tutta insieme in un lunedì pirotecnico che ha permesso al club viola di “pagarsi” Beltran con la cessione di Cabral.

9:58

Inter, è fatta per Audero: sarà il vice Sommer

Non solo l’ufficialità di Yann Sommer. Dopo il vuoto lasciato a lungo da Onana, nel giro di pochi giorni l’Inter sta per blindare la sua porta in vista della nuova stagione. L’accelerata impressa per Emil Audero è quella decisiva, sorpassando così la concorrenza della Lazio: cruciale la volontà del giocatore di andare a Milano e la proposta fatta alla Sampdoria sul prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni.

9:49

Ibanez all'Al-Ahli: oggi le visite mediche

Ibanez oggi farà le visite mediche con l'Al-Ahli. Alla Roma andranno 28.5 milioni di parte fissa più circa tre milioni di bonus e il 20% sulla rivendita. LEGGI TUTTO

9:38

Lukaku-Vlahovic: Juve, lo scambio è un affare

Il mercato in entrata della Juve è oggi limitato dall’indicatore di liquidità e potrà essere sbloccato solo da cessioni o versamenti (ad oggi improbabili) dell’azionista. LEGGI TUTTO

9:33

Osimhen, per il rinnovo con il Napoli c’è la formula Cavani

Tutto passa: anche un affaticamento. E vabbè, ci sono voluti sei giorni, prima di lasciarsi alle spalle (pure) la dietrologia. LEGGI TUTTO

9:28

Matic adesso preoccupa la Roma: il retroscena sullo spogliatoio

"Scommetto che aprendo la foto avete pensato all’arrivo di un nuovo giocatore". Poi le risate. Perché José Mourinho, come ha detto nell’intervista al nostro giornale, si diverte anche nelle difficoltà. LEGGI TUTTO

9:23

Zielinski in Arabia, l'Al-Ahli rilancia: pronto un super contratto

La vita, adesso, è racchiusa in questo tempo definito - otto anni - che la raccontano con dolcezza: ma le partite, trecentoventinove, e i gol, quarantasette, sono dettagli, perché qui, in quella Napoli che gli sta sfuggendo, Piotr Zielinski ha scoperto d’essersi innamorato d’una città intera. LEGGI TUTTO

9:18

Assalto Lazio per Mario Rui: rinnovo con il Napoli in bilico, i dettagli

Audero voleva l’Inter, i suoi agenti (gli stessi di Inzaghi) erano ieri in sede in via della Liberazione a Milano per chiudere il trasferimento, e Lotito ha bloccato la cessione di Maximiano all’Almeria. LEGGI TUTTO

9:13

9:08

Lukaku e la Juve mai così vicini: cosa manca per chiudere e le cifre

Come quando fuori piove. Metti un pomeriggio di inizio agosto a Londra, la città bagnata per eccellenza, e un contatto digitale, l’ennesimo, per convocare nuovamente tutti gli interessati al tavolo delle trattative. LEGGI TUTTO