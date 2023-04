Diretta festa Napoli: Scudetto a un passo, tutti gli aggiornamenti LIVE

14:15

Caterina Balivo impazzisce per il Napoli

La conduttrice, tifosissima degi azzurri, esulta per i successi della squadra di Spalletti. "Ovunque e fieri". (LEGGI TUTTO)

14:10

Boniek: "Napoli super, ma quello di Maradona..."

Il vicepresidente dell'Uefa ed ex attaccante della Juventus sul paragione tra il Napoli di oggi e quello del passato. (LEGGI TUTTO).

14:05

Il Maradona aperto per Inter-Lazio. La proposta

In caso di successo nel derby con la Salernitana, il Napoli potrebbe laurearsi campione d'Italia senza scendere in campo. Basterebbe infatti un pareggio della Lazio o la vittoria dei nerazzurri per essere certi del titolo. I tifosi hanno lanciato l'idea di aprire il Maradona per assistere alla gara del Meazza. (LEGGI TUTTO)

14:00

Fabbri a Cuadrado: "Ma che fai?"

L'arbitro del match tra Juve e Napoli ha redarguito il colombiano, per una caduta all'interno dell'area di rigore. Le immagini parlano chiaro. (LEGGI TUTTO).

13:55

I tifosi del Napoli agli juventini: "Tornerete in serie B"

Canti, cori e tanto entusiasmo tra i tifosi azzurri presenti allo stadium. Tra i cori rivolti ai sostenitori della Juve, parte anche un "Trnerete in serie B" (LEGGI TUTTO).

13:50

Rabiot, il fratello contro l'arbitro

Anche il fartello di Rabiot si scatena contro il direttore di gara Fabbri. Attraverso due storie su Instagram, James Rabiot è durissimo contro il direttore di gara del match di ieri (LEGGI TUTTO)

13:45

Il terzo scudetto vicino al murales di Maradona

Il terzo tricolore, che gli azzurri si apprestano a vincere, spunta in un luogo storico della città. Sulla salita Tarsia, vicino al volto di Diego Maradona, è comparso anche il terzo scudetto (LEGGI TUTTO)

13:40

Lapo Elkan contro Fabbri

Non si placano le polemiche dopo l'arbitraggio di Fabbri in Juve-Napoli. Lapo Elkann sui social ha attaccato il direttore di gara, con un post molto duro. (LEGGI TUTTO)

13:35

L'ironia di Salvatore Esposito: "Partita condizionata"

Il noto attore napoletano ha ironizzato sul successo degli azzurri a Torino, ricordando un episodio da moviola (LEGGI TUTTO)

13:30

Di Maria, il post dopo il gol annullato

Il gol annullato a Di Maria per fallo di Milik su Lobotka, continua a far discutere. Il fuoriclasse argentino ha alimentato le polemiche con un post sui social (LEGGI TUTTO)

13:25

I giocatori incontrano i tifosi: la reazione è clamorosa

I calciatori azzurri scendono dall'aereo e sembrano esausti. Dopo aver incontrato i tifosi, cambia tutto. (GUARDA IL VIDEO)

13:20

"La capolista se ne va"

Il coro che viene intonato dai tifosi per le strade di Capodichino (GUARDA IL VIDEO)

13:15

I canti nello Stadium vuoto

I tifosi azzurri hanno continuato a cantare all'interno dello Stadium a lungo. La festa è proseguita per diverse ore (GUARDA IL VIDEO)

13:10

Festa grande dopo la vittoria a Torino

Le immagini della festa scattata a Napoli al termine della sfida contro i bianconeri. (GUARDA IL VIDEO)

13:05

Osimhen re di Napoli: il suo show sul bus!

L'attaccante fa festa con i tifosi nel cuore della notte in aeroporto. (GUARDA IL VIDEO)

13:00

Napoli, il gol di Raspadori festeggiato anche in Argentina

L'esultanza dopo il successo ottenuto dagli azzurri sulla Juve. (GUARDA IL VIDEO)

12:55

Napoli, Kvaratskhelia riprende la festa dal pullman

Il talento georgiano pubblica alcune storie sul suo profilo instagram con la folla in delirio sotto al pullman della squadra rientrata da Torino dopo la vittoria con la Juve. (GUARDA IL VIDEO)

12:50

Napoli, tifosi in delirio per Raspadori

Al ritorno a Napoli, dopo la vittoria sulla Juventus, i tifosi azzurri accolgono l'eroe della serata. È lo stesso Raspadori dal pullman a pubblicare le immagini sui social. (GUARDA IL VIDEO)

12:45

Napoli, i giocatori esausti scendono dall'aereo. Ma i tifosi li riaccendono

Le immagini dell'arrivo dei calciatori a Capodichino, pochi minuti prima della festa sull'autobus con l'entusiasmo della folla. (NEWS e VIDEO)

12:40

Napoli, la gioia di Osimhen: "Che sensazione ragazzi"

L'attaccante nigeriano, al rientro da Torino, riprende la festa dei tifosi, che inseguono il pullman della squadra (Da Instagram: @victorosimhen9). (GUARDA IL VIDEO)

12:35

Napoli, la festa scudetto è vicina

Il gol di Raspadori contro la Juve avvicina la matematica certezza dello scudetto per gli azzurri di Spalletti.