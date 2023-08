Diretta calciomercato: segui tutte le trattative di oggi LIVE

ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative in corso della giornata (Lunedì 7 agosto).

12:16

Bayern, l'obiettivo per l'attacco è Vlahovic

Secondo quanto sostenuto dal Daily Mail, il calciatore della Juventus sarebbe diventato il desiderio principale del club tedesco dopo il no ricevuto per Kane. GUARDA IL VIDEO

12:06

Zielinski, addio al Napoli? Indizio social della moglie: "Non pronto a..."

Indizio social sul futuro di Piotr Zielinski. Su Instagram la moglie del centrocampista del Napoli Laura Slowiak ha postato la foto di un tifoso che scriveva "Non ero pronto a salutarti". LEGGI TUTTO

11:58

Ibanez in Arabia, Mourinho ufficializza sui social e fa ironia sul mercato

Mourinho saluta e ufficializza l'addio di Ibanez. La notizia della partenza del brasiliano era chiacchierata da giorni, ed ora ha trovato conferma con un post social del tecnico portoghese. LEGGI TUTTO

11:50

Le cifre dell'eventuale affare Matic e la reazione dei tifosi della Roma

Nonostante il rinnovo per un'altra stagione, Matic potrebbe lasciare la Roma. LEGGI TUTTO

11:41

Il Sassuolo vuole Holm: contatti continui con lo Spezia

Il Sassuolo non molla la pista Holm. Nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti con lo Spezia: i neroverdi spingono per chiudere l’operazione.

11:09

La Salernitana su Petagna

Andrea Petagna del Monza, piace alla Salernitana. Ci sarebbe stato nelle ultime ore un contatto tra l’agente del giocatore e uno dei collaboratori di De Sanctis, ma per ora non sembrano esserci sviluppi particolari. Per Petagna si sarebbe mosso anche il Cagliari, molto dipenderà dalle scelte del Monza per il reparto offensivo e ovviamente da quelle della Salernitana.

10:56

Torino, dal West Ham torna Vlasic

Torino e West Ham hanno trovato l'accordo per il ritorno in Italia di Nikola Vlasic, questa volta a titolo definitivo. L'esterno serbo costerà circa 10 milioni di euro più 2 di bonus, con una percentuale sulla futura rivendita a favore dei londinesi.

10:49

Verona, vicino l'arrivo di Esposito dall'Inter

Il Verona è pronto ad accogliere Sebastiano Esposito. Se la trattativa andrà in porto, l'attaccante classe 2002 di proprietà dell'Inter, arriverà con la formula del prestito.

10:26

Empoli, tutto su Cancellieri

L’Empoli continua a lavorare per assicurarsi Matteo Cancellieri dalla Lazio. Il giocatore è entusiasta della possibilità di trasferirsi in Toscana e ha dato il suo ok. In settimana sono previsti altri contatti.

10:00

Lazio, Isaksen: iniziate le visite mediche, poi la firma

Inizia l'avventura biancoceleste di Gustav Isaksen. Il danese, classe 2001, è atterrato in Italia e ora deve soltanto chiudere gli ultimi dettagli prima dell'ufficialità con la Lazio. LEGGI TUTTO