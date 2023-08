Diretta calciomercato: la Fiorentina annuncia Nzola. Le trattative di oggi LIVE

ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative in corso della giornata (Mercoledì 9 agosto).

11:43

"Manchester City sull'ex Milan Paquetà"

Manchester City su Lucas Paquetà: ad affermarlo è la BBC, secondo la quale i citizens avrebbero fatto un primo approccio con il West Ham, club proprietario del brasiliano ex Milan, senza però, al momento, aver ancora presentato un'offerta ufficiale. Il brasiliano si è unito agli Hammers dal Lione la scorsa estate per 36,5 milioni di sterline: il West Ham, secondo la BBC, sarebbe tuttavia riluttante a cedere un'altra pedina importante dopo il trasferimento di Declan Rice all'Arsenal.

11:35

Reijnders, i paragoni e l’eredità olandese

Il commento sul nuovo acquisto del Milan. LEGGI TUTTO

11:25

Sassuolo, Holm è il preferito per la corsia destra

Luca Lipani (18) è approdato al Sassuolo dal Genoa. Il giovane centrocampista era stato da tempo promesso ai neroverdi e così, ieri, le parti hanno sistemato anche gli ultimi passaggi della sua cessione. Il club neroverde, intanto, resta concentrato sul casting per la corsia di destra. Da Emil Holm (23) a Valentin Gendrey (23) passando per Nadir Zortea (24), tanti i nomi sul taccuino del direttore sportivo Giovanni Rossi. Nonostante l’alta richiesta sui 12 milioni di euro, il primo, seguito anche da Juve e Atalanta, resta in ogni caso il preferito degli emiliani.

11:15

Il rapporto con Ibra e un soprannome a sorpresa: tutto su Cajuste

Il centrocampista scelto dal Napoli arriva dal Reims ed è reduce da una positiva esperienza in Ligue 1: scopriamo ruolo, caratteristiche e curiosità sul passato. LEGGI TUTTO

11:05

Genoa, si attende l'ok del Chelsea per il prestito di Casadei

Scatenato il Genoa. I rossoblù aspettano l’ok dal Chelsea per il prestito di Cesare Casadei (20), che è destinato quindi a lasciare Londra dopo un solo anno dal suo sbarco. Con in tasca il sì del centrocampista, determinato a rientrare in Italia, i liguri hanno deciso quindi ieri di fare all-in e di provare a sbaragliare anche la concorrenza del Leicester. Parallelamente, prosegue la trattativa tra i rossoblù e la Cremonese per Emanuele Valeri (24), esterno sinistro sempre al centro del mercato. La società lombarda, si sa, gli ha offerto un rinnovo ma ad oggi il calciatore è attratto anche da altre destinazioni: per questo motivo, valuta con grande interesse la proposta dei liguri.

10:51

Napoli, accordo con il Reims: ecco Cajuste

Il club di De Laurentiis perfeziona l'operazione a centrocampo: in arrivo lo svedese classe 1999 per rinforzare la mediana di Garcia. LEGGI TUTTO

10:41

Xavi: "Neymar al Barcellona? Non anticipo nulla"

"Neymar? Non posso anticipare nulla. L'anno scorso ho detto il nome di un giocatore di un'altra squadra e si sono arrabbiati. Entro la fine del mercato vedremo". Lo ha dichiarato Xavi, allenatore del Barcellona, ai microfoni di TV3, in merito alle voci relative a un possibile ritorno del brasiliano (che al Psg avrebbe chiesto la cessione) in blaugrana. Xavi non si sbilancia nemmeno su Ansu Fati, corteggiato dall'Al Hilal: "Vedremo, c'è ancora molta strada da fare fino al 31 agosto, tanto dipende anche dal fair play finanziario". LEGGI TUTTO

10:30

Gabri Veiga dice sì al Napoli: pressing sul Celta

Con Zielinski vicino all’Al-Ahli è partito l’assalto al centrocampista spagnolo. LEGGI TUTTO

10:18

Roma, tutto su Zapata. Muriel è l'alternativa

Duvan è in pole, l'Atalanta chiede 3 milioni per il prestito e 6-7 per l'obbligo di riscatto: Pinto per ora ha offerto un milione. LEGGI TUTTO

10:06

Fiorentina, ecco Nzola: è arrivato a Firenze

"M'Bala Nzola è a Firenze", è l'annuncio social della Fiorentina che, attraverso il proprio profilo Twitter ufficiale, annuncia che l'attaccante proveniente dallo Spezia è in città: il programma prevede ora le visite mediche di rito prima della firma del contratto che legherà l'angolano ai viola.

9:32

Fiorentina, l'indizio social porta a Christensen

Il club viola "anticipa" tramite il proprio profilo Twitter la prossima ufficialità di mercato. L'immagine postata dalla Fiorentina rappresenta una bandiera danese e una porta: un chiaro riferimento all'estremo difensore danese Oliver Christensen, in arrivo dall'Hertha Berlino.

9:18

Lazio, c'è l'accodo con l'Empoli per il prestito di Cancellieri

Il posto giusto da cui ripartire dopo l’anno di Lazio in cui lo spazio è stato oggettivamente poco. Matteo Cancellieri (21), se proprio doveva andare via da Roma una seconda volta (la prima volta era una giovane promessa del vivaio della Roma e finì all’Hellas Verona), ha sempre pensato di non voler sbagliare. E da sempre Empoli è la culla da cui i giovani talenti spiccano il volo. Così è nata e si è sviluppata nelle scorse settimane questa prospettiva molto gradita, appunto, dal ragazzo. Il suo sì ai toscani è quindi datato, e ieri - nel giorno dell’ufficialità di Gustav Isaksen - Lazio e Empoli hanno lavorato anche ieri per definire dettagli per Cancellieri. Confermata anche la formula del trasferimento: si tratta di un prestito con riscatto e controriscatto in favore della società biancoceleste.

9:00

Roma, se Matic va via già scelto il sostituto

Nemanja vuole trasferirsi al Rennes, ma fin qui non è arrivata una alcuna proposta ufficiale. I giallorossi delusi pensano ad un nuovo centrocampista. LEGGI TUTTO

8:40

Il Chelsea fa fuori Lukaku: Juve in pressing per chiudere

Lo scambio con Vlahovic conviene a tutti. Ballano ancora 7 milioni. LEGGI TUTTO

8:25

Ufficiale: Vlahovic porta fortuna

Leggi il commento del direttore del Corriere dello Sport-Stadio. LEGGI TUTTO

8:10

Napoli, offerta pazzesca per Osimhen dall’Arabia

L’Al-Hilal e l’Al-Ahli sull’attaccante e su Zielinski. De Laurentiis pronto a cautelarsi con David del Lilla. LEGGI TUTTO

