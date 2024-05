Calciomercato diretta, tutte le trattative e le news di oggi in tempo reale

Nel weekend che chiude il campionato di Serie A , è già tempo di parlare di calciomercato . Va definendosi il quadro delle panchine , in Italia e all'estero, con tante trattative in essere e molti allenatori ad un passo dalla prossima destinazione. Occhio agli affari che possono chiudersi all'alba del mese di giugno. Segui la diretta , con tutti gli aggiornamenti in tempo reale .

10:08

La scelta di Gasperini

Dopo l'incontro con Percassi, Gian Piero Gasperini ha sciolto le riserve sul suo futuro (ULTIM'ORA).

10:00

Napoli, tutto gira intorno a Kvaratskhelia

Il mercato del Napoli, dopo l'arrivo del ds Manna, gira tutto intorno al futuro di Kvaratskhelia (Leggi di più).

9:50

De Rossi verso la firma sul rinnovo

De Rossi-Roma, avanti insieme: i dettagli del rinnovo (LEGGI QUI).

9:40

Luis Alberto, trattativa a oltranza

La Lazio è pronta a salutare Luis Alberto, ma si continua a trattare (Leggi tutto).

9:30

Roma, obiettivo Bellanova

Roma in pressing sull'esterno del Torino: quanto chiedono i granata (LEGGI QUI).

9:20

La Juventus ha scelto Di Gregorio

È Michele Di Gregorio il dopo Szczesny (Tutti i dettagli).

9:13

Il Napoli si unisce alla corsa per Gudmundsson

Inserimento del Napoli per Albert Gudmundsson: concorrenza di Juve e Inter (Leggi tutto).

9:00

Calciomercato, valzer degli allenatori e trattative in corso

Aste di mercato e trattative in corso per definire il quadro degli allenatori, in Serie A e non solo. Da Gasperini a Pioli, passando per Italiano e Conte, in attesa dell'ufficialità di Thiago Motta alla Juve. La giornata è appena cominciata.

