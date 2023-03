Lazio-Roma diretta: ora LIVE la partita di oggi

Sono 1000 gli agenti e 750 gli steward in tutto per il derby. L'Olimpico si inizia a riempire quando mancano poco meno di due ore al fischio d'inizio di Lazio-Roma.

16:10

I numeri della Roma

Nelle ultime otto giornate di campionato la Roma non ha mai ripetuto per due volte consecutive lo stesso risultato (4V, 1N, 3P) – la squadra giallorossa, sconfitta nell’ultimo turno dal Sassuolo, non perde due partite di fila in Serie A da gennaio 2022 (contro Milan e Juventus in quel caso).

16:00

Il derby della Lazio

La Lazio ha vinto il derby d’andata contro la Roma e non ottiene due successi in uno stesso campionato di Serie A contro i giallorossi dalla stagione 2011/12 (con Reja in panchina, in quel caso entrambe le volte 2-1).

15:45

Le condizioni di Provedel

Il portiere della Lazio non è al meglio, nelle ultime ore ha accusato frebbe alta. Figura comunque tra i convocati e ha dato la sua disponibilità per giocare. A Sarri la scelta definitiva. Qui tutte le ultime sulle sue condizioni.

Il derby di Dybala

Paulo Dybala (sette gol in Serie A alla Lazio) e Andrea Belotti (quattro gol in Serie A alla Lazio) in carriera hanno già segnato in Serie A nel derby di Torino; solo tre giocatori in questo secolo vantano almeno una rete realizzata in campionato sia nel derby della Mole che nel derby di Roma: Pavel Nedved, Miralem Pjanic e Adem Ljajic.

15:33

Tensione a Piazza Mancini

Tensione a Piazza Mancini, a due passi dallo Stadio Olimpico. Sono intervenute le forze dell'ordine per far tornare la calma. Un poliziotto è stato colpito da una bottiglia. Ricordiamo che all'Obelisco c'è il raduno dei tifosi giallorossi, a Ponte Milvio quello dei biancocelesti. Cancelli aperti da qualche minuto.

15:30

Il derby di Felipe Anderson

Felipe Anderson - che nel derby d’andata ha eguagliato Hernanes al primo posto dei migliori marcatori brasiliani nel derby di Roma in Serie A (entrambi tre gol) - non ha partecipato attivamente a nessuna rete nelle ultime sette presenze in Serie A e non arriva a otto di fila dalle nove registrate tra marzo e maggio 2022.

15:15

I numeri del derby

Da quando esiste il girone unico (1929/30) questo sarà il derby di Roma numero 180 considerando tutte le competizioni, il 158° in Serie A: nel massimo campionato guidano il bilancio i giallorossi, con 56 vittorie a 41, mentre 60 sono i pareggi.

14:55

Lazio, debutta un nuovo coro

In occasione del derby, la Curva Nord e tutto l'Olimpico laziale intoneranno un nuovo coro. Diramato via social il testo. Qui tutte le ultime sul brano che verrà usato.

14:50

La carica di Signori

L'ex bomber della Lazio, a poche ore dal fischio d'inizio del derby con la Roma, sui social ha caricato tutto l'ambiente biancoceleste con un video amarcord. Qui la dedica via social.

14:44

Roma, il programma prima del derby

Curva piena ma scenografia in forte dubbio. L’episodio dello striscione rubato ai Fedayn, ha creato un dibattito interno tra i gruppi che potrebbe sconsigliare il tipico scenario di accompagnamento al derby. Qui tutte le ultime.