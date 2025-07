Calciomercato diretta: da Lookman a Wesley. Tutte le trattative di oggi, 21 luglio. Aggiornamenti live  

Una nuova, importante, giornata di calciomercato entra nel vivo. Dall'inserimento del Napoli nella trattativa che vede protagonista Ademola Lookman, alle ultime su Wesley per la Roma. In casa Napoli, ore decisive per la cessione di Osimhen al Galatasaray. Acquisti, cessioni e trattative di oggi, lunedì 21 luglio: segui la diretta de Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.